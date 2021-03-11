Статья японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао в Newsweek вызвалабольшой резонанс: по словам эксперта, Токио может решить проблему территориального спора с Москвой о принадлежности Южных Курил, только объявив блокаду морского сообщения между архипелагом и РФ. «Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», – пишет Каватао.

Как предлагает политолог, Токио необходимо дождаться того момента, когда Москва «политически ослабнет на международной арене», как это было в 1990-х. В процессе ожидания, говорит Каватао, Япония должна доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинского соглашение, заключенного в 1945 году, «сами по себе не определяют изменения границ между странами».

Помимо этого, автор отметил, что Японии следует добиваться «создания в ней [России] настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», не провоцируя «излишнего ажиотажа».

Москва и Токио так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Япония требует от России восемь островов Курильской гряды: Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. Россия же ссылается на декларацию СССР от 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. В том же году были восстановлены дипломатические отношения между Советским союзом и Японией.

По мнениюизвестного военного эксперта и журналиста Игоря Коротченко, попытки Японии забрать Курилы силой, в том числе путем блокады проливов, являются абсолютно нереальными из-за несоизмеримости военных потенциалов Москвы и Токио.