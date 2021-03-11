ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
В Японии предложили блокировать Курилы, чтобы надавить на Россию
Японский политолог предложил по-новому подойти к старой проблеме, что сразу вызвало скандал. Для того, чтобы вернуть Курильские острова, он считает необходимым подождать, «когда Россия ослабнет» и объявить блокаду архипелага
В Японии предложили блокировать Курилы, чтобы надавить на Россию
Фото: ТАСС / Others
11 марта 2021 г.

Статья японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао в Newsweek вызвалабольшой резонанс: по словам эксперта, Токио может решить проблему территориального спора с Москвой о принадлежности Южных Курил, только объявив блокаду морского сообщения между архипелагом и РФ. «Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», – пишет Каватао.

Как предлагает политолог, Токио необходимо дождаться того момента, когда Москва «политически ослабнет на международной арене», как это было в 1990-х. В процессе ожидания, говорит Каватао, Япония должна доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинского соглашение, заключенного в 1945 году, «сами по себе не определяют изменения границ между странами».

Помимо этого, автор отметил, что Японии следует добиваться «создания в ней [России] настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», не провоцируя «излишнего ажиотажа».

Москва и Токио так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Япония требует от России восемь островов Курильской гряды: Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. Россия же ссылается на декларацию СССР от 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. В том же году были восстановлены дипломатические отношения между Советским союзом и Японией.

По мнениюизвестного военного эксперта и журналиста Игоря Коротченко, попытки Японии забрать Курилы силой, в том числе путем блокады проливов, являются абсолютно нереальными из-за несоизмеримости военных потенциалов Москвы и Токио.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us