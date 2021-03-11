Самопровозглашенного «президента СССР» Сергея Тараскина, который с 2019 года находится под домашним арестом по обвинению в создании экстремистской организации, внесли в федеральный список экстремистов и террористов Росфинмониторинга еще до решения суда. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на обновленный перечень от 10 марта.

Внесение в этот список означает для его фигуранта жесткие ограничения на пользование банковскими услугами и арест всех счетов.

Уроженец Душанбе много лет проработал стоматологом, а в 2000-е, переехав в Москву, открыл клинику. Из-за кризиса в 2010 году он обанкротился. В это же время он объявил себя врио президента Советского Союза и стал возрождать органы власти этого государства.

24 апреля прошлого года Сергей Тараскин опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором как самопровозглашенный «президент СССР» приказал бывшим сотрудникам советских силовых ведомств возобновить выполнение своих обязанностей. Кроме того, Тараскин дал приказ назначить дату и место «объявления чрезвычайного положения или объявления войны» на территории Советского Союза. Данную видеозапись посмотрели более 100 тысяч зрителей.

В ноябре 2020 года Тараскина заключили под домашний арест по делу о создании экстремистской организации.

Исследователи считают его «граждан СССР» российской версией немецкого движения «рейхсбюргеров». Их идеология гласит, что после окончания Второй Мировой войны Германская империя продолжает существовать де-юре. И те, и другие придерживаются конспирологических теорий о том, что их страной дистанционно управляют из США.