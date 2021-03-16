Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что Москва оказывает давление на регионы по языковому вопросу. Об этом политик рассказал в интервью татарскому журналу «Безнен мирас» («Наше наследие»).

«Федеральные органы власти, оказав через прокуратуру давление на ход образования на родном языке, через федеральные органы управления образованием ввели новые государственные образовательные стандарты, и в результате объемы преподавания родного языка сократились до трех часов в неделю», – сказал Шаймиев, отметив, что «данная ситуация беспокоит всех нас».

Госсоветник РТ также подчеркнул, что методы обучения и воспитания детей в школах в советское время «лучше удовлетворяли потребности народов, проживающих в многонациональной Российской Федерации».

Кроме того, Шаймиев призвал татар указывать свою национальность при переписи. «Если ты родился татарином, считаешь себя татарином, то, не поддаваясь никаким чужим мнениям, смело отмечаешься в переписи и на деле показываешь уровень своего национального самосознания», – указал он.

Если кто-то, поддавшись уговорам или агитации, поступает по-другому, считает Шаймиев, значит «или у него не хватает воли быть татарином, или ему это не нужно».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 Годом родных языков и народного единства. Минниханов отметил, что необходимо создавать условия для сохранения и развития языков и культур не только татар, но и представителей всех национальностей, проживающих в республике.

Проблема сохранения татарского языка и культуры была обозначена лидером республики еще в июле. Минниханов опубликовал в местной прессе авторскую статью «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», в которой, обращаясь к чиновникам и общественности РТ, указал на необходимость поддерживать сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа, поскольку эта миссия исторически возложена на республику.

В 2017 году решением Москвы была отменена обязательность изучения всеми школьниками языков титульных народов национальных республик. В Татарстане это восприняли особенно критично. Татарский является, согласно конституции РТ, наряду с русским, государственным языком, владеть которым обязан, например, глава республики. Впрочем, и это положение последнее время стало подвергаться попыткам пересмотра.