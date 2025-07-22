Украина планирует направить не менее $120 млрд на военные цели в 2026 году. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль, добавив, что половину этой суммы Киев надеется получить от международных партнеров.

«Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. По его словам, переговоры с партнерами из НАТО и ЕС уже перешли в предметную стадию.

Министр подчеркнул, что Украина готова делиться с союзниками боевым опытом, технологиями и разработками. В частности, Киев предлагает создать совместные предприятия, передать лицензии и открыть оборонные производства в странах-партнерах. По словам Шмыгаля, в условиях войны такая продукция будет использоваться для нужд ВСУ, а в будущем — для укрепления оборонной промышленности стран-союзников.

Отдельно министр отметил необходимость вложений в развитие украинского ВПК, особенно в области производства FPV-дронов, беспилотников большой дальности и средств перехвата.

Ранее, в конце июня, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Киев намерен резко увеличить количество ударов по территории России с применением дальнобойных беспилотников. По его словам, в 2025 году Украина получит более 4 млн дронов, которые будут производиться внутри страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе сообщила, что текущий фонд помощи Украине в размере 50 млрд евро близок к исчерпанию. В новой финансовой перспективе ЕС на 2028–2034 годы предусмотрено 100 млрд евро на поддержку Украины.

Эти средства, как и прежде, будут направляться через фонд Ukraine Facility, созданный ЕС для финансирования Киева в военное и послевоенное время. Средства идут на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию.

С начала войны страны ЕС уже предоставили Украине почти 160 млрд евро. Только в 2025 году обещано 23 млрд евро военной помощи и еще 30 млрд евро в виде кредитов, частично обеспеченных замороженными российскими активами.

Военную помощь Украине оказывают и страны вне ЕС. Министр обороны Австралии Ричард Марлес сообщил, что Киев уже получил большую часть из 49 танков Abrams, переданных в рамках австралийского пакета помощи на $160 млн.