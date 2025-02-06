ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев получил истребители Mirage
Франция отправила Украине партию боевых самолетов, адаптированных для ударов по наземным целям
Киев получил истребители Mirage
/ AFP
6 февраля 2025 г.

Франция отправила первую партию боевых самолетов Украине в рамках европейской военной поддержки, заявил 6 января министр обороны Себастьен Лекорню. По его словам, украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, теперь «участвуют в защите украинского неба».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поставку Mirage 2000, отметив, что они «усилят нашу систему ПВО».

«Наш парк F-16 также продолжает расширяться», — добавил он. Детали о количестве переданных самолетов Париж не раскрывает, но известно, что их адаптировали для ударов по наземным целям.

Mirage 2000-5, разработанный для воздушного боя, в последние годы был заменен во французских ВВС истребителями Rafale. Согласно парламентскому отчету, из 26 Mirage 2000-5 шесть должны быть переданы Украине.

Франция примет участие в переговорах с Британией, США и европейскими союзниками 12 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

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