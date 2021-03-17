Российские власти во время президентских выборов 2020 года в США организовали кампанию по «очернению» кандидата от Демократической партии Джо Байдена, пишет «Медуза» со ссылкой на доклад офиса директора американской Национальной разведки.

Как утверждает ведомство, Москва проводила так называемую «операцию влияния» с целью подрыва общественного доверия к избирательному процессу, а также оказывала поддержку экс-президенту Дональду Трампу и содействовала обострению социально-политических разногласий в США. Эти действия, по мнению авторов доклада, санкционировал президент России Владимир Путин.

Вместе с тем в документе отмечается, что спецслужба не выявила каких-либо кибератак со стороны РФ на инфраструктуру проведения выборов. По данным разведки, в избирательный процесс также вмешивались Иран, Куба и Венесуэла, однако их влияние было минимальным.

Позже в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден назвал Путина «убийцей» и заявил, что Россия должна ответить за вмешательство в выборы в США. Отвечая на вопрос ведущего «Верите ли вы, что Путин является убийцей?», Байден, немного замявшись, сказал: «Да, верю».

При этом президент отметил, что его администрация готова работать с РФ в случае необходимости. Примером такого взаимодействия он назвал продление договора СНВ-3.

В конце февраля Вашингтон заявил, что в течение следующих нескольких недель может ввести антироссийские санкции. В американском правительстве подчеркнули, что специалисты изучают возможное вмешательство Москвы в выборы и добавили, что в случае, если оно подтвердится, это станет одним из поводов для введения новых ограничительных мер.

Сегодня агентство Bloomberg распространило информацию, что новые санкции США против Кремля могут затронуть лиц из российского руководства.

Министерство торговли США, со своей стороны, уже заявило, что с 18 марта расширяет ограничения против Москвы из-за отравления оппозиционера Алексея Навального «в целях предотвращения получения РФ американских технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в злонамеренной деятельности в области химического оружия».

В октябре прошлого года директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф поделилсяданными российской разведки, касающимися предвыборной кампании 2016 года. В них содержались предположения, что «кандидат в президенты Хиллари Клинтон в рамках плана предвыборной кампании одобрила организацию скандала против кандидата в президенты Дональда Трампа, приписав ему связи с Путиным и российским взломом Национального комитета Демократической партии». При этом Рэтклифф добавил, что разведсообщество США не в курсе, «насколько точны эти предположения и насколько российская разведывательная аналитика может содержать преувеличения или фабрикации».