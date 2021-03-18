Казахстан и Турция планируют увеличить товарооборот в 3 раза
ПОЛИТИКА
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Казахстан и Турция планируют увеличить товарооборот в 3 разаБратские отношения Турции и Казахстана способствуют укреплению связей тюркского мира, в том числе и экономических
Фото: АА / AA
18 марта 2021 г.

Турция и Казахстан намерены вывести двустороннее взаимодействие на более высокий уровень и развивать сотрудничество на региональном уровне, заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Анкаре.

Стороны отметили успешность кооперации в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Так, несмотря на пандемию коронавируса, объем товарооборота между двумя странами превысил $3 миллиарда. Обе республики намерены довести его до $10 миллиардов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы региональной повестки, такие как сотрудничество на всей территории Центральной Азии, кооперация в рамках Тюркского совета и темы безопасности и восстановления Нагорного Карабаха.

«На повестке дня стоит вопрос о переименовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Турция поддерживает эту инициативу. В конце этого месяца, 31 марта, в казахском городе Туркестан пройдет неформальная встреча лидеров Тюркского совета. Ближе к концу текущего года состоится официальный саммит Тюркского совета в Турции. Надеюсь, мы сможем принять председательство в организации от братского Азербайджана, что не было сделано в срок ввиду пандемии», – цитирует Чавушоглу Anadolu.

Кроме того, также была затронута тема автомобильных и железнодорожных перевозок. «Казахстан – страна, которая получила наибольшую выгоду от железнодорожных проектов в рамках исторического Шелкового пути в контексте грузоперевозок. В предстоящий период будет прилагаться больше усилий в плане реализации шагов и конкретных проектов с целью расширения связей и с другими странами», – сообщил глава МИД Турции.

Мухтар Тлеуберди днем ранее встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он передал ему приглашение принять участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств от первого президента страны Елбасы Нурсултана Назарбаева. Эрдоган также получил личное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В следующем году Турция и Казахстан отметят 30-летний юбилей с момента установления дипломатических отношений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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