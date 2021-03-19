Объявление Москвы главной угрозой Великобритании в новой внешнеполитической и оборонной стратегии страны означает, что информационно-экономическая и психологическая война со стороны Лондона в будущем резко усилится. Такое мнение выразил известный российский философ и политолог Александр Дугин в своей статье «Либералов надо интернировать. Англия объявляет нам войну», опубликованной на портале газеты «Завтра».

«Британская империя всегда была главным оппонентом континентальной России, как и в царское время. Затем закономерно оказалась в эпицентре западного блока во время Второй мировой войны, а далее и в Холодную войну. Соответственно, Англия представляет некоторый центр атлантизма, то есть того, что воплощено в новом мировом порядке, который диктует глобализация», – пишет мыслитель, считающийся близким к некоторым видным представителям высшей власти РФ.

В связи с этим, утверждает Дугин, не стоит удивляться тому, что «в критический для США момент, когда власть в этой стране захватили путем электоральных подлогов и обмана крайне либеральные силы, Британия выступила союзником и проводником этой жесткой конфронтационной линии, направленной против России, в значительной мере – против Китая, несмотря на то, что в опубликованном вчера документе Пекин не попал в список угроз».

По его мнению, Запад вместе с Байденом решил дать «последний смертельный бой» тем, кто не согласен с его лидирующей ролью и ставит под сомнение универсальность американских и в целом западных ценностей. «Это ценности, понимающие демократию как власть меньшинств над большинством, и, соответственно, те ценности, где существует представление о том, что нет свободы, кроме той, что дают либералы», – отмечает Дугин.

Автор также делает вывод о «неслучайности» интеграции российской финансовой элиты в британский проект, поскольку Лондон, по его словам, представляет собой «важнейший элемент стратегии глобалистов и сторонников однополярного мира по переформатированию сознания российских элит, внедрению в них особой системы ценностей».

«Именно в Англию бегут все те, кто входит в конфликт с суверенной политикой нашего президента. Там есть огромная колония именно русских олигархов и даже тех, кто еще формально демонстрирует лояльность к Путину, но уже подготовил запасной полигон. Там находятся десятки тысяч людей, которые представляют собой либо беженцев из России, которые обокрали наше государство и наш народ и скрылись с деньгами, либо русских бизнесменов и даже действующих чиновников, которые перевезли туда семьи», – отмечает политолог.

По словам Дугина, из этой «колониальной элиты» в итоге формируется единый слой либералов, сторонников глобализации, противников суверенитета России, которых он называет «шестой колонной». Они рассматривают родину только как источник получения средств, но при этом совершенно не солидарны ни с суверенитетом РФ, ни с президентом, ни с самой страной, полагает автор.

В то же время эта «шестая колонна» и есть главное оружие Англии против РФ, подытоживает Дугин. «Англия объявляет нам войну, и у нее есть инструмент гораздо более сильный, чем американские санкции, ракеты, спутники слежения и другие технологии. У нее есть доступ к центру России, к власти, к либеральной политической элите, которая мобилизуется в некую внутреннюю силу», - считает он.

Для того чтобы лишить Лондон доступа к этому «оружию», философ предлагает создать «временный лагерь для интернированных либералов». Но туда, считает он, нужно отправить не всех политических противников, «не мелких, которые никому не опасны», «а только серьезных либералов». «А потом, когда ситуация изменится и нас перестанут считать главной угрозой, их можно будет отпустить», – резюмирует автор статьи.

Призыв подвергнуть репрессиям массы людей за их политические взгляды звучит на таком уровне в стране впервые.