Россия продолжит оставаться угрозой номер один для Великобритании. Об этом говорится в представленном 16 марта премьер-министром Борисом Джонсоном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны до 2030 года.

В 100-страничном документе подчеркивается, что Россия является «крупнейшей угрозой, исходящей на уровне государства». По словам авторов обзора, это связано с частыми агрессивными вторжениями страны в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовностью Москвы совершать убийства своих противников на ее территории.

«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России. По линии НАТО, поддерживая коллективную безопасность, мы будем обеспечивать скоординированный ответ Запада, сочетающий военные, дипломатические и разведывательные средства. Мы будем также поддерживать международные правила и нормы и призывать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с нашими международными партнерами», – говорится в обзоре.

В документе также упоминается об «ослаблении международного правопорядка» и ухудшении ситуации в сфере безопасности. В качестве ключевых факторов, способствующих этим процессам, называются «конкуренция великих держав и оппортунизм таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея».

Кроме того, согласно авторам доклада, Великобритания будет поддерживать соседей России в Восточной Европе, повышая их готовность «отражать угрозы со стороны». Особое внимание при этом планируется уделять Украине, а именно «укреплению ее военного потенциала». Лондон также выразил готовность противостоять угрозе «новостных фейков» и «оказывать поддержку независимым СМИ, особенно в российском ближнем зарубежье»: в регионе будет реализовываться правительственная программа противодействия дезинформации и развития СМИ.

Наряду с этим, в отношении Турции, как и ряда европейских государств, включая Испанию, Португалию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Швейцарию, Великобритания будет продолжать поиск «набора интересов, который позволит найти общее дело, например, свободная торговля или приверженность трансатлантизму».

Великобритания также намерена уделить больше внимания странам Индо-Тихоокеанского региона: в документе подчеркивается, что он становится геополитическим центром мира. Так, Лондон рассчитывает уменьшить глобальное доминирование Пекина. Британцы считают, что Китай из всех стран представляет самую большую угрозу для экономической безопасности королевства. Вместе с тем в документе указаны преимущества экономического сотрудничества с КНР.

Помимо этого, королевство собирается развивать сотрудничество в области безопасности, в частности, с Израилем и Саудовской Аравией. Основным союзником Лондон считает Вашингтон.

Отдельно в обзоре отмечено, что ядерный потенциал Великобритании должен быть увеличен: общее количество боеголовок с нынешних 180 будет доведено до 260. Лондон идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз со стороны некоторых государств», что вынуждает его реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Кроме того, британские власти хотят заменить систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought.

В целом, авторы доклада считают, что мир вряд ли вернется к модели времен Холодной войны, когда друг другу противостояли супердержавы, но в нем вырастет влияние «средних» держав.