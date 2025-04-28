ПОЛИТИКА
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Иран проверит версию саботажа после взрыва в порту
Али Хаменеи поручил расследовать причины взрыва в порту Бендер-Аббас и проверить возможность саботажа
Иран проверит версию саботажа после взрыва в порту
Взрыв в порту Бендер-Аббас / Reuters
28 апреля 2025 г.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил силам безопасности и судебным органам провести расследование взрыва в порту Бендер-Аббас и установить, имел ли место злой умысел или халатность.

В специальном обращении Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он подчеркнул, что предотвращение подобных трагедий должно стать приоритетом для властей, и отдельно указал на необходимость учитывать возможность саботажа.

«Полиция и судебные органы должны провести тщательное расследование, чтобы установить, была ли причиной случившегося халатность или злой умысел», — заявил Хаменеи.

Инцидент произошел в субботу около полудня в порту Бендер-Аббас на южном побережье Ирана. В результате взрыва нескольких контейнеров погибли 40 человек, более 1000 получили ранения.

Опубликованные снимки показали серьезные разрушения в части гавани.

Причины взрыва официально пока не установлены. Иранские власти заявили, что на данный момент у них нет подтверждений версии о саботаже.

Министерство иностранных дел Турции ранее заявило, что с глубокой скорбью восприняло известие о многочисленных погибших и пострадавших в результате взрыва.

В заявлении были выражены соболезнования семьям погибших и всему народу Ирана. Турция пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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