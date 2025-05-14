Не злить Москву

«Армения не собирается выстраивать контакты с Западом, усугубив при этом отношения с Россией. Ереван руководствуется сбалансированной внешней политикой, которая не предусматривает выстраивания связей с одними государствами за счет ухудшения отношений с другими. Тем более Армения не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне глава армянского кабинета министров принял участие в праздновании Дня Победы в Москве. К тому же стало известно, что в ближайшее время в Ереван «для придания нового импульса двусторонним отношениям» прилетят министр иностранных дел России Сергей Лавров и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия «готова всемерно развивать отношения с Арменией».

В последнее время Москва и Ереван активизировали двусторонние контакты. Происходит это на фоне заявления Армении о приверженности идее вступления в ЕС, после которого страна не получила необходимой поддержки от Брюсселя.

Также нельзя исключать, что в российской столице на параде Никол Пашинян надеялся встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить с ним подписание мирного договора.

По словам армянского премьера, «Проект Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Однако встретиться с азербайджанским лидером не получилось.

За несколько дней до парада из Баку пришла новость о том, что Ильхам Алиев не прилетит в Москву, поскольку должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных бывшему президенту Азербайджана, его отцу Гейдару Алиеву.

Трещина в отношениях Москвы и Еревана

26 марта Национальное собрание Армении официально приняло закон о начале процесса вступления в ЕС. В начале апреля президент страны Ваагн Хачатурян подписал документ. Это решение отражает стремление страны переориентировать свою внешнюю политику на фоне существенных геополитических изменений на Южном Кавказе.

При этом отмечалось, что инициатива исходила не от правительства, а от граждан. Пашинян поспешил заверить, что окончательное решение «может быть принято только путем референдума», призвав относиться к происходящему «без лишнего энтузиазма или напряжения».

В Москве к этому отнеслись предсказуемо негативно, посчитав такие шаги прямой угрозой своему влиянию в регионе. В России, где последовательно продвигают тезис о несовместимости членства в Евросоюзе с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда Армения входит с 2015 года, подчеркнули, что усидеть на двух стульях Еревану не удастся и придется выбирать.

Обнуление ввозных ставок с Евросоюзом будет для Еревана автоматически означать возвращение к таможне и таможенным тарифам с ЕАЭС.

Трещина в отношениях Еревана с Москвой, которая долго время позиционировала себя гарантом безопасности Армении, образовалась после войны в Карабахе и, в частности, после молниеносной операции азербайджанских вооруженных сил, которые вернули Баку полный контроль над своим регионом.

В частности, армяне были недовольны тем, что находящиеся в Карабахе российские миротворцы не предотвратили операцию Азербайджана. Ереван почувствовал себя брошенным.

В ответ Армения заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, поэтому в случае его визита в страну Ереван будет обязан арестовать российского лидера.

Одновременно с этим армянские власти активизировали оборонное сотрудничество с Парижем, а летом 2024 года провели военные учения с американскими войсками. РФ отреагировала с нескрываемым раздражением, обвинив Армению в попытке разорвать отношения. В результате Москва объявила о выводе своих миротворцев из Карабаха, а также о частичном выводе войск и пограничников с территории Армении.

Так просто не уйти

Переориентация Еревана на Запад происходит одновременно с прогрессом в мирных переговорах с Баку. В марте глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о завершении работы над текстом мирного договора, состоящего из 17 пунктов, между двумя странами. В Армении эту информацию подтвердили. Но подписание договора сталкивается со сложностями.

В частности, Баку настаивает на внесении изменений в армянскую Конституцию, считая, что в ее преамбуле содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Армянский лидер утверждает, что декларация отделена от самого текста основного закона и что территориальные претензии к Армении содержатся в Конституции Азербайджана.

Решительный поворот Еревана в сторону Европы вовсе не означает ее присоединения к ЕС в ближайшее время или даже в отдаленной перспективе. В Брюсселе сдержанно отреагировали на инициативу Армении, подчеркнув, что в курсе этого законопроекта, но должны проанализировать его, а потом обсудить с армянскими властями.

Таким образом ЕС показал, что не берет на себя серьезные обязательства и готовность принять Армению в ближайшем будущем, но при этом хочет, чтобы Ереван поддерживал курс на евроинтеграцию.

Для Еревана инициатива о вступлении в ЕС — это диверсификация внешних связей, сигнал о готовности сотрудничать с Брюсселем, а также способ укрепить позиции властей перед парламентскими выборами, которые запланированы на следующий год, две трети граждан страны поддерживают курс на евроинтеграцию.

Для Армении интеграция с Западом — это путь к безопасности и экономическому процветанию. Однако у Москвы остаются серьезные рычаги давления на Ереван: он зависит от РФ в торговой, экономической и энергетической сферах. Так что, несмотря на стремление к большей независимости от России и диверсификации своих внешних связей, Армения не может не поддерживать диалог с РФ.

Очевидно, что Ереван будет продолжать сближение с Евросоюзом, а также дальше развивать сотрудничество с Индией, Китаем, Ираном, однако будет стараться делать это так, чтобы не навредить отношениям с Москвой. РФ и Армения скорее всего договорились отложить спорные темы и развивать сотрудничество в тех областях, где нет таких противоречий.