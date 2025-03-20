Канада находится на завершающей стадии переговоров с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту ЕС по расширению военно-промышленного комплекса. Это соглашение позволит Канаде участвовать в производстве европейских истребителей и другого военного оборудования на собственных промышленных предприятиях.

Развивающееся оборонное сотрудничество между Канадой и Европейским Союзом, который стремится укрепить свою промышленность для снижения зависимости от США, поддержит канадских производителей военной техники и предоставит стране новый рынок на фоне напряженных отношений с Соединенными Штатами.

Потрясенная кризисом в давнем альянсе с США после избрания президента Трампа, Канада начала сближаться с Европой. Сотрудничество в военной промышленности с ЕС подчеркивает, как традиционные союзники США углубляют свои связи без участия Америки, чтобы защитить себя от непредсказуемых шагов Трампа.

Новый лидер Канады, премьер-министр Марк Карни, на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку в Париж и Лондон после вступления в должность, назвав Канаду «самой европейской из неевропейских стран».

Два официальных лица, одно из ЕС и одно из Канады, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщили The New York Times, что ведутся детальные переговоры по включению Канады в новую оборонную инициативу Европейского Союза. Цель — укрепить оборонную промышленность ЕС и в конечном итоге предложить достойную альтернативу доминирующим сейчас США.

В частности, по словам чиновников, Канада сможет стать частью европейского военно-промышленного реестра, предлагая свои производственные мощности для создания европейских систем, таких как истребитель Saab Gripen, конкурент американского F-35 от Lockheed Martin.

Трамп настаивает, что Канада должна просто стать частью США, ссылаясь на зависимость от американских вооруженных сил как на один из аргументов.

Во вторник Карни объявил, что Канада заключила сделку по радарным технологиям с Австралией. Это еще один шаг к диверсификации оборонных партнеров страны.

В документе, подготовленном ЕС для изложения планов своей оборонной инициативы, Канада была прямо упомянута, что указывает на переговоры о включении страны в проект военной промышленности ЕС.

«Наше сотрудничество с Канадой активизировалось и должно быть дополнительно укреплено, в том числе для укрепления трансатлантической безопасности», — говорится в документе ЕС, опубликованном в среду. В нем добавляется, что переговоры ведутся «в том числе о соответствующих инициативах по наращиванию производства оборонной промышленности».