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«Лучшее соотношение качества и цены»: Исмаил Демир – о турецких БПЛА
Глава управления оборонной промышленности Турции указал, что разведывательные и ударные аппараты национальный разработки стоят в два раза дешевле конкурентов на рынке вооружений и военной техники
«Лучшее соотношение качества и цены»: Исмаил Демир – о турецких БПЛА
«Лучшее соотношение качества и цены»: Исмаил Демир – о турецких БПЛА / Others
25 марта 2021 г.

Ударные беспилотники турецкого производства продемонстрировали свои лучшие качества во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, поэтому логично, что Турция надеется конвертировать этот успех в сфере экспорта вооружений, отмечают французские СМИ, приводя слова главы управления оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаила Демира.

«С точки зрения соотношения качества и цены турецкие БПЛА являются лучшими. В мире много разных ударных дронов, однако по соотношению цены и характеристикам они уступают нашим. Если сравнивать беспилотники с одинаковыми боевыми параметрами, то наши БПЛА, как правило, в два раза дешевле образцов из других стран», – отметил он в интервью AFP.

В декабре Турция подписала соглашение с Тунисом о продаже ударных аппаратов на сумму $80 миллионов, также экспортные контракты заключены с Украиной, Катаром, Азербайджаном и даже Саудовской Аравией.

Исмаил Демир также сообщил, что представители многих стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии ведут переговоры о покупке ударных БПЛА.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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