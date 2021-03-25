Армия обороны Израиля случайно раскрыла точное месторасположение своих военных объектов, в том числе секретных. Как сообщает газета Haaretz, ошибка произошла по вине одного из подразделений армии – командования тыла, которое опубликовало на госпортале специальную карту центров тестирования на коронавирус. Однако кроме них общественности стали доступны сведения и о расположении засекреченной военной инфраструктуры израильской армии, в том числе базы ВВС и разведки, а также их точные названия.

После того как газета направила запрос в армию, засекреченная информация с карты была сразу удалена.

Похожая ситуация произошла в Румынии. Там министр обороны страны Николае Чукэ разместил в социальной сети фотографию из академии Сухопутных войск страны. Однако на снимок попали также пароли для получения доступа к call-центру учебного заведения. В настоящий момент все рассекреченные данные удалены, а пароли изменены.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Израиль строит крупный ядерный объект в пустыне Негев рядом с городом Димона. Такое заключение агентство сделало на основе спутниковых снимков местности. На изображениях виден котлован размером с футбольное поле и глубиной в несколько этажей. Предполагается, что копать его начали в начале 2019 года. Рядом расположен центр, где, по информации AP, находится реактор и вырабатывается плутоний для израильской ядерной программы.

Associated Press отмечает, что доподлинно назначение объекта неизвестно. Власти Израиля комментировать полученные данные отказались.