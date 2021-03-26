Конституционный суд РФ (КС) вынес определение по жалобе Евгения Кима, которого лишили российского гражданства из-за судимости по обвинению в экстремистской деятельности, сообщает «Коммерсант».

КС признал недопустимым привлечение человека к ответственности за нарушение миграционных правил, если у него не было реальной возможности оформить необходимые документы. Однако дело пересмотрено не будет, поскольку Кима согласился принять Узбекистан, где он родился.

Сам Евгений по национальности кореец, родился в Каракалпакской АССР (Узбекистан). После распада Советского Союза семья переехала в Россию, в город Благовещенск. По вероисповеданию – мусульманин. У Кима было только советское гражданство, в 2006 году он получил российское.

В июне 2017 года его осудили на 3,5 года за создание группы запрещенного в России религиозного объединения «Нурджулар». Многие правозащитники замечают, что реально такой организации не существует. Читатели книг мусульманского богослова и мыслителя Саида Нурси (1878–1960 гг.) не занимаются насильственными действиями, заключил центр «Мемориал».

По оценке правозащитников, совместное чтение книг авторитетного турецкого религиозного ученого и проповедника первой половины XX века и встречи с единоверцами не могут считаться преступлением. Российские религиоведы неоднократно указывали, что последователи Нурси аполитичны и законопослушны.

В 2010 году президент Турции Реджеп Эрдоган назвал богослова «совестью нации». Изучение его наследия в современной Турции и в других странах мира абсолютно легально. Книги Нурси издаются при поддержке государственного Управления по делам религии.

Правозащитники признали Кима политзаключенным. В апреле 2019 года Евгений вышел из колонии, но через день его снова задержали: из-за осуждения по статье об экстремизме его лишили российского гражданства. Полиция пришла к выводу, что он незаконно находится на территории России, хотя у мужчины на руках была справка об освобождении, по которой он имел право приобрести билет и самостоятельно убыть за границу.

Суд назначил ему штраф и постановил выдворить из страны. Обвиняемого поместили в хабаровский Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

С тех пор Евгений Ким фактически отбывает бессрочное тюремное заключение. Правозащитники возмущены – он остается в ЦСВИГ, не имея возможности выехать за пределы России, так как депортировать его можно только в СССР, что невозможно.

В ноябре 2020 года правозащитники попросили КС признать неконституционной ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП, поскольку она не дала Киму возможности добровольно покинуть РФ или оформить документы, позволяющие остаться. Также они обратили внимание КС на ч. 5 ст. 3.10 (нарушение правил въезда) и ст. 27.19 КоАП (помещение в спецучреждения лиц, подлежащих выдворению). Правозащитники считают, что данные положения дают возможность держать лицо без гражданства в ЦВСИГ «бесцельно и бессрочно».

Ранее Конституционный суд рассматривал схожее дело Ноэ Мсхиладзе и в 2017 году признал «бессрочное и бесцельное» содержание апатридов в ЦВСИГ неконституционным. Тогда суд обязал законодателя «незамедлительно» внести поправки в КоАП, указав сроки и судебную процедуру освобождения таких лиц.

С 2017 года соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Он ограничивает пребывание в ЦВСИГ до 90 суток. Этот срок может продлеваться судом до двух лет, после чего лицо в любом случае подлежит освобождению. До второго чтения законопроект так и не дошел, поскольку был раскритикован Комитетом по госстроительству и законодательству. В определении по делу Евгения Кима суд вновь заявил о необходимости надлежащего судебного контроля за законностью и обоснованностью содержания лиц без гражданства в ЦВСИГ.