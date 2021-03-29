Лишь 25% жителей России, по их словам, имеют доход выше необходимого прожиточного минимума. Это показатель периода кризиса 2008–2010 годов, говорится в исследовании «Левада-Центра». Респондентам был задан вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц может считаться реальным прожиточным минимумом»?

Согласно полученным данным, уровень ожидаемого прожиточного минимума более чем в два раза превышает официально установленный Минтрудом. Так, например, чтобы обеспечить одного человека прожиточным минимумом, по мнению опрошенных, необходимо 24,6 тысячи рублей в месяц, в то время как фактический среднедушевой доход семьи в месяц составляет 18,6 тысячи рублей (на человека), а официальный прожиточный минимум — 11,7 тысячи рублей.

При этом количество россиян, которые называют свой доход выше необходимого прожиточного минимума, снижается с каждым годом. В 2018 году так считали 29%, в 2019 году – 28%, а в 2021 году – уже 25%. «Этот показатель оказывается на уровне кризиса 2008−2010 годов и заметно ниже своего пика в 2014-2015 годах», – подчеркивается в исследовании.

Разрыв между желаемым минимумом денег и реальным среднедушевым доходом в 2021 году также продолжает расти. В 2018 году россияне хотели на 22% больше денег для минимального проживания, чем имели, в 2019 году – на 25%, а в конце февраля 2021 года – уже на 32%.

По мнению социологов, такие данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни.

Ранее сообщалось, что к началу 2020 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%. Это максимальный показатель за все время измерений, начиная с 2012 года.

Уровень долговой нагрузки отражает, сколько процентов от всех доходов населения россияне отдают на погашение долгов по ссудам. В прошлом году показатель продолжил расти быстрыми темпами на фоне экономического кризиса и пандемии. Только за четвертый квартал он увеличился на 0,6 процентного пункта, а с апреля 2020 года – на 0,8 п.п.