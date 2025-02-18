Исключительный визит

Государственный визит Садыра Жапарова в Китай, завершившийся в первой декаде февраля, стал знаковым событием, подчеркнувшим углубление отношений между Бишкеком и Пекином. На важность поездки указывает не только уровень встреч — переговоры прошли с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета Ли Цяном и председателем Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи, — но и уникальные обстоятельства, сопровождавшие визит.

Жапаров стал первым иностранным лидером, которого Пекин принял в разгар главного китайского праздника — Нового года по восточному календарю. Для Китая это не просто торжество, а особый период, когда страна буквально замирает. И все же для кыргызского президента сделали исключение — дипломатическая практика КНР еще не знала подобных случаев.

Символичности визиту добавили и слова самого Жапарова, который назвал Китай не просто партнером, а «вдохновляющим соседом», чьи реформы и дальновидность могут служить примером. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что Кыргызстан под руководством Жапарова сохраняет стабильность и следует «самобытному и независимому пути», соответствующему его национальным интересам.

Экономическая сторона вопроса также выглядит впечатляюще. За 2024 год объем товарооборота между странами достиг $22,7 млрд, демонстрируя устойчивую динамику роста. Кыргызстан и Китай давно перестали быть просто соседями — их экономическое сотрудничество выходит на новый уровень, что этот визит только подтвердил.

Кыргызстан — торговые ворота Китая

География — вещь упрямая. Кыргызстан, расположенный на перекрестке Центральной Азии, давно играет важную роль в китайских торговых расчетах. Этот визит лишь подтвердил: Пекин рассматривает республику не только как партнера, но и как стратегический хаб для продвижения своих экономических интересов в регионе.

Главным итогом поездки стало подписание совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. В документе стороны выразили поддержку национальных целей друг друга, осудили внешнее вмешательство и двойные стандарты, а также подчеркнули ключевую роль сотрудничества в сфере безопасности, правоохранительной деятельности, обороны и разведки.

Но самым интересным в этом заявлении стало другое — акцент на сопряжении китайской инициативы «Один пояс — один путь» с Национальной программой развития Кыргызстана до 2026 года. По сути, это означает, что Бишкек намерен активно участвовать в новом этапе развития китайского мегапроекта.

Символом этой синергии стали подписанные 21 соглашение, охватывающие самые разные сферы — от цифровой экономики и туризма до искусственного интеллекта и борьбы с бедностью.

Китай расширяет закупки кыргызской продукции: теперь в Поднебесную будут экспортироваться фасоль, шерсть, кашемир, мясо птицы и субпродукты. Также в рамках визита заключены инвестиционные соглашения на строительство солнечной и ветровой электростанций мощностью по 300 МВт каждая. Не менее важным стал меморандум о создании механизма стратегического диалога на уровне МИД двух стран.

Китай продолжает вливать деньги в экономику Кыргызстана, финансируя проекты в торговле, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, науке и технологиях. Это уже не просто партнерство, а реальная экономическая интеграция. Кыргызстан получает инвестиции, рынки сбыта и инфраструктурные проекты. Китай — надежного союзника на важнейшем маршруте «Один пояс — один путь».

Долгожданная железная дорога

Железнодорожный маршрут КНР — Кыргызстан — Узбекистан — проект, который Бишкек ждал не один год. Теперь он становится реальностью. Этот путь обещает не просто соединить три страны, но и встроить Кыргызстан в международные транспортные коридоры, связывая Центральную Азию с Ближним Востоком, Персидским заливом и Южной Азией. Более того, новая магистраль может стать частью глобальных маршрутов таких как «Север — Юг», мультимодального коридора «Центральная Азия — Россия» и Срединного коридора в Европу.

Запуск железной дороги дает Кыргызстану возможность занять достойное место в логистической системе региона. Пекин заинтересован в создании быстрых и эффективных транспортных связей, и Бишкек в этой схеме играет роль не просто транзитного узла, а ключевого участника. Для Китая проект — это новый шаг в углублении экономического влияния, для Кыргызстана — шанс превратиться в региональный логистический центр и заработать на грузопотоках.

Но Китай не ограничивается только кыргызским направлением. В последние месяцы он активизировал развитие других железнодорожных маршрутов в Центральной Азии. Например, по коридору Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран объем грузоперевозок за 11 месяцев 2024 года вырос на 31%. В Пекине обсуждаются способы ускорения доставки и оптимизации таможенных процедур, а сам маршрут рассматривается как связующее звено между Азией и Ближним Востоком.

Китай также запустил прямое железнодорожное сообщение с Афганистаном, отправив первый грузовой поезд с оборудованием ZTE. Новый маршрут через Казахстан и Узбекистан сократит время доставки на 3-5 суток и снизит логистические затраты на 15-20%. Это еще одно свидетельство того, как Китай связывает Центральную Азию со своими ключевыми рынками, превращая регион в транспортный узел глобального уровня.

В Пекине не скрывают амбиций. Официальное агентство «Синьхуа» пишет о том, что Китай и Центральная Азия «рука об руку открывают золотой век сотрудничества». Китайские железные дороги становятся главным инструментом в этой игре.

Китай заполняет геополитический вакуум

Долгое время в Центральной Азии существовало негласное разделение сфер влияния: Китай занимался экономикой, Россия контролировала политику и культуру. Но война в Украине изменила правила игры. Москва, ослабленная санкциями и экономическими потерями, теперь сама все больше зависит от Пекина. А Китай, в свою очередь, перестал ограничиваться инфраструктурными проектами и инвестициями. Он активно входит в политическое пространство региона, заполняя вакуум, оставленный Россией.

Еще несколько лет назад Пекин избегал навязывания политической повестки странам Центральной Азии, сосредотачиваясь на ШОС и проекте «Один пояс — один путь». Однако в 2023 году Китай запустил собственный формат «Китай — Центральная Азия», собрав лидеров стран региона на саммит в Сиане. В 2025 году эта платформа может стать координирующим центром для всех китайских инициатив в регионе. Фактически, Китай выстраивает собственную систему регионального управления, которая потенциально может вытеснить российские интеграционные структуры.

Аналитики давно прогнозировали столкновение интересов Москвы и Пекина в Центральной Азии. Пока стороны пытаются не доводить разногласия до открытого конфликта, но в отдельных странах напряженность уже заметна. Особенно это ощущается в Кыргызстане и Таджикистане — государствах, которые экономически зависят от Китая, но остаются в сфере российского военного влияния. Почти половина их внешнего долга приходится на кредиты Эксимбанка Китая, и возвращать эти средства становится все сложнее.

При этом Китай предлагает все новые инвестиции, выстраивая долгосрочные экономические связи. Одновременно с этим Пекин наращивает влияние в сфере безопасности: открывает военные базы в Таджикистане, участвует в борьбе с терроризмом в регионе и через ШОС продвигает свою повестку.

Пекин не просто поставляет деньги и технологии — он меняет геополитическую архитектуру региона. Китайская стратегия уже выходит за рамки экономического сотрудничества и превращается в политический проект. А Россия все больше оказывается в роли младшего партнера, вынужденного мириться с тем, что Центральная Азия теперь смотрит не только на Москву, но и на Пекин.