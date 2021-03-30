Американский рэпер Lil Nas X и компания MSCHF разработали модель кроссовок Satan Shoes («Сатанинская обувь»), в которых, по словам создателей, использована человеческая кровь. Как признался один из основателей MSCHF, кровь сдали шестеро сотрудников компании.

В качестве образца, пишет «Медуза», создатели обуви использовали кроссовки Nike Air Max 97. В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили каплей крови, смешанной с чернилами, а к шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. На кроссовках также имеется надпись «LUKE 10:18» — отсылка к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Всего MSCHF анонсировала выпуск 666 пар обуви (особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса – персонажа последней книги Нового Завета). Каждая пара будет стоить 1018 долларов. Продажи стартуют 29 марта.

В Nike заявили, что никак не связаны с Lil Nas X или MSCHF и подали в суд на компанию, которая помогала музыканту с выпуском обуви. «Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки», – заявили представители компании. Они отметили, что коллаборация нанесла Nike репутационный ущерб и потребовали уничтожить все кроссовки.

В свою очередь Lil Nas X опубликовал видео с заголовком «Lil Nas X извиняется за Satan Shoes». Ролик начинается с монолога рэпера, который прерывается кадрами из его нового клипа «Montero», в котором музыкант танцует на коленях у сатаны.

Компания MSCHF выпустила Satan Shoes как продолжение линии Jesus Shoes, в которой якобы использовали святую воду. Марка известна тем, что создает странные и немного ироничные вещи по мотивам знаковых моделей известных брендов, при этом не спрашивая их согласия.

Ранее спортивная обувь, представленная собственным брендом самого высокооплачиваемого рэп-исполнителя в мире Канье Уэста Yeezy совместно с Adidas, вызвала негодование мусульман. В частности, рэпера обвинили в неуважении к исламу из-за названий новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2, модели которых получили названия Israfil и Asriel. В мусульманской религии это имена ангелов: Исрафиль – вестник Страшного суда, Азраиль – ангел смерти.

Пользователи социальных сетей сочли это неуважением к верующим, насмешкой над религией и выступили за бойкот бренда Yeezy. На сайте Change.org даже запустили петицию, призывающую производителей сменить название моделей.