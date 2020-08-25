Новая спортивная обувь, представленная собственным брендом самого высокооплачиваемого рэп-исполнителя в мире Канье Уэста Yeezy совместно с Adidas, вызвала негодование мусульман, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на The Sun.

В частности, рэпера обвинили в неуважении к исламу из-за названий новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2, модели которых получили названия Israfil и Asriel. В исламской религии это имена ангелов: Исрафиль - вестник Страшного суда, Азраиль - ангел смерти.

Пользователи социальных сетей сочли это неуважением к мусульманам, насмешкой над религией и выступили за бойкот бренда Yeezy. На сайте Change.org даже запущена петиция, призывающая производителей сменить название моделей.

«Канье Уэст и Adidas, позор вам за использование имен архангелов ислама для названия обуви. Это культурная апроприация, это неправильно и расстраивает мусульманское сообщество. Поменяйте название», - пишет один из пользователей.

«Канье Уэст и Adidas издеваются над исламом», - высказался другой пользователь.

Ни сам Канье Уэст, ни представители компании Adidas пока не прокомментировали ситуацию.