За кражей тысячи электронных писем сотрудников Госдепартамента США в 2020 году стоят российские хакеры, сообщает Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе.

Речь идет о втором за последние десять лет масштабном взломе почтового сервера ведомства, осуществленном «при поддержке Кремля», уточняет издание.

Источники Politico утверждают, что в этот раз злоумышленники сумели получить доступ к почтовым серверам двух подразделений внешнеполитического ведомства: бюро по делам Европы и Евразии и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Пока неизвестно, были ли среди украденной переписки файлы с секретной информацией и связана ли утечка писем Госдепа с недавней кибератакой на клиентов компании SolarWinds.

Официальные лица в Вашингтоне пока не комментируют эти сведения. «Госдепартамент серьезно относится к защите своей информации и постоянно принимает меры по обеспечению ее защиты. По соображениям безопасности мы в настоящее время не можем обсуждать природу и масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности», – сказал представитель Госдепа. Также Politico направило запрос в посольство РФ в США. Российская сторона пока на него не ответила.

В конце 2020 года американские СМИ сообщали о масштабной кибератаке на государственные учреждения США, осуществленной через программное обеспечение компании SolarWinds. Она затронула в том числе Госдепартамент, министерства финансов, торговли и энергетики и частично Пентагон.

В феврале президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности российских спецслужб к этой кибератаке.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, какие бы привели к кому-то еще», – сказал Смит.

По сведениям The Washington Post, за атакой стояла группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с ФСБ и СВР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности Кремля к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

Как утверждала в начале марта The New York Times, США планировали провести ответную кибератаку на внутренние электронные системы российских властей.