На фоне голода в Газе министр израильского правительства Амихай Элияху заявил, что Израиль не должен кормить палестинцев и должен добиваться их изгнания. В интервью радиостанции Kol Barama он сказал: «Нет страны, которая кормит своих врагов. Британия не кормила нацистов, США — японцев, а Россия сейчас не кормит украинцев».

Он откровенно признался, что Израиль стремится «стереть Газу с лица земли» и выгнать оттуда все население.

Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху отказалась от комментариев. Позже посольство Израиля в Вашингтоне заявило, что слова Элияху не отражают политику израильского правительства.

В заявлении говорится, что Тель-Авив «решительно и последовательно» поставляет гуманитарную помощь в Газу. Однако это неправда: Израиль с марта запретил ввоз любых гуманитарных грузов в сектор, блокируя поставки со стороны ООН и других международных организаций.

Элияху возглавляет Министерство по делам наследия и не влияет на военные решения. Он не входит в состав узкого кабинета, принимающего решения по безопасности. Однако он считается близким к Нетаньяху политиком и разделяет его ультраправые взгляды.

Оппозиционные депутаты Израиля резко осудили заявление министра. Лидер оппозиции Яир Лапид назвал слова Элияху «моральным позором и катастрофой для репутации Израиля».

На момент высказываний Элияху в Газе уже фиксировали массовый голод. Израильские военные открывают огонь по палестинцам, пытающимся добраться до еды. Люди буквально вынуждены выбирать между смертью от пули и смертью от голода.

Опросы израильских СМИ показывают: большинство израильтян хотят прекратить боевые действия ради освобождения заложников. В четверг в Тель-Авиве запланированы массовые протесты с требованием немедленного перемирия. Однако до сих пор ни один протест не повлиял на решение Нетаньяху о продолжении или прекращении вторжения в Газу.

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