Россия резко увеличила производство ударных дронов Shahed и готовится наносить по Украине масштабные удары. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные по ночным атакам с применением беспилотников.

По подсчетам аналитиков, с начала лета интенсивность запусков Shahed выросла на 31% в месяц. Самая масштабная атака зафиксирована в ночь на 9 июля — тогда было запущено 728 дронов. С января по май число БПЛА в ночных налетах редко превышало 200.

Если динамика сохранится, Россия сможет выходить на новый масштаб ударов — вплоть до 2000 дронов одновременно. Хотя ежедневные атаки в таком объеме маловероятны, объем налетов, по прогнозам ISW, будет существенно выше осени 2024 года, когда использовалось около 2000 дронов в месяц.

О расширении производства Shahed также заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, курирующий военную помощь Украине. По его словам, российская армия уже сейчас способна запускать до 700–800 дронов и десятки ракет каждые 3–5 дней.

«Их цель — возможность единовременного запуска 2000 дронов», — отметил Фройдинг.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупреждал, что такие атаки могут перегрузить украинскую систему ПВО.

«Будет тысяча единиц в день и больше. Я не пытаюсь никого напугать», — написал он 4 июля.

Фройдинг подчеркнул, что западные средства ПВО, включая американские системы Patriot, слишком дороги для борьбы с такими массированными атаками. Он призвал использовать дешевые перехватчики стоимостью в пределах 2–4 тыс. евро. Для сравнения: одна ракета Patriot стоит около $4 млн, а сама система — более $1 млрд.

Украина применяет многоуровневую систему ПВО, включая ракеты «земля-воздух», мобильные огневые группы с пулеметами и перехватчики типа Sting. Однако эффективность защиты зависит от масштаба атаки.

Дроны Shahed — иранская разработка с дальностью до 1930 км. Россия начала их серийное производство в 2023 году в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), с 2023 по 2025 год площадь производственных объектов в Алабуге удвоилась.