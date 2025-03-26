Зачем Европа присматривается к Центральной Азии?
ПОЛИТИКА
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Зачем Европа присматривается к Центральной Азии?ЕС борется за влияние в Центральной Азии. В Ташкенте 3-4 апреля впервые пройдет европейский саммит. Интерес связан с редкоземельными металлами и желанием найти новые рынки сбыта. Удастся ли Брюсселю получить регион и что об этом думают в Китае и РФ?
Европа присматривается к Центральной Азии / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
26 марта 2025 г.

В начале апреля в Узбекистане пройдет первый саммит Евросоюз — Центральная Азия. На него приедут президент Европейского Совета Антониу Кошта и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Мероприятие откроет лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев при участии коллег из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

«Первый саммит ЕС — Центральная Азия подтвердит нашу приверженность совместной работе во имя стабильности, безопасности и устойчивого развития с полным соблюдением норм международного права», — заявил Антониу Кошта.

Заинтересованность Евросоюза в регионе заметно выросла за последние три года, говорит TRT на русском эксперт по международным отношениям ЦЭИ Ой-Ордо Байкадам Курамаев. Одна из причин — война в Украине. Западные страны ввели санкции против России, потеряв значительный рынок сбыта для своей продукции.

«Центральная Азия — быстроразвивающийся регион с населением более 80 млн человек. Больше всего — в Узбекистане, где численность населения уже превысила 36 млн человек. Вместе с этим растет и потребительская способность», — поясняет TRT на русском собеседник агентства.

Дополнительный стимул для привлечения инвесторов — урегулирование территориального спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это приведет к появлению новых логистических маршрутов, отмечает Курамаев. Уже сейчас строится железная дорога КНР в Кыргызстан, Узбекистан, а далее в Туркменистан и Европу.

«Инвестиции там, где мир и стабильность, — отмечает собеседник агентства. — Жители Центральной Азии смогут экспортировать свои товары в Европейский союз посредством новых транспортных путей. И получать товары оттуда. Сегодня регион активно развивается, и в ЕС понимают возможные выгоды от этого».

Европейцы рассматривают ЦА, в том числе в качестве возможного доступа к дешевым природным ресурсам, подчеркивает в беседе с TRT на русском политолог Ислам Кураев.

Так, в середине марта регион посетил еврокомиссар по международному партнерству Йозев Сикела. Результатом стало подписание важных соглашений. Одно из них — контракт на сумму 3 млн евро с Астаной, направленный на развитие сотрудничества в области критически важного сырья между ЕС и странами Центральной Азии.

«Важное сырье» в этом контексте — редкоземельные металлы. Регион обладает значительными природными запасами минералов, необходимых для производства микрочипов, турбин и оборудования для «зеленого» перехода». Их разработка требует огромных инвестиций. Однако Евросоюз может стараться «застолбить» за собой возможность на их добычу в будущем.

Против этих амбиций может выступить Китай — лидер по производству редкоземов и традиционный союзник ЦА. Но этого противостояния ЕС и Пекина удастся избежать, считает Кураев.

«КНР не видит конкурента в лице ЕС, так как для представления экономической или политической угрозы требуется что-то более весомое. Если бы свое влияние расширяли США, то это меняло бы суть дела. Ресурсы уже распределены, поэтому каждый имеет свою точку влияния в определенных отраслях», — считает политолог.

Однако ответная реакция может последовать со стороны России, продолжает собеседник агентства: «ЕС выстраивает свою внешнюю политику с учетом новых вызовов. Прежде всего они связаны с безопасностью. Ситуация между ЕС и Россией сегодня обостряется. А ЦА открывает сразу две возможности для европейцев. Это возможность как отдалить регион от Кремля, так и в случае необходимости наладить обходные пути для сотрудничества с Москвой».

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