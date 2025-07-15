Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, потребовавшего от президента РФ Владимира Путина в течение 50 дней прекратить войну в Украине. По словам главы МИД, Москва не может понять, чем руководствуется американский лидер.

«50 дней. Было и 24 часа, и 100 дней. Мы все это проходили. И действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи стран ШОС в Пекине. Его слова приводит агентство ТАСС.

По мнению министра, на позицию Трампа влияют Евросоюз и НАТО.

«Ясно, что он находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования (президента Владимира) Зеленского продолжать накачку Украины современным, в том числе наступательным оружием», — сказал Лавров.

Он также обвинил Европейский союз, готовящий 18-й пакет санкций, в попытке «затянуть США в санкционную воронку» на фоне угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины против России и стран, торгующих с ней.

По словам Лаврова, Москва справится с любыми ограничениями, число которых уже достигло «беспрецедентного уровня». Он также выразил уверенность, что союзники России не откажутся от своих обязательств.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко назвал странным требование Трампа к Москве о прекращении войны. Он подчеркнул, что США обращаются с ультиматумом только к России, игнорируя Киев, что «не свидетельствует о реальной заинтересованности Запада в переговорах».

Его коллега Сергей Рябков назвал любые попытки выставлять Москве условия неприемлемыми. По его словам, Россия требует от США и НАТО предельной серьезности в отношении ее позиции.

В Кремле также прокомментировали заявление Трампа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие заявления «весьма серьезны» и нуждаются в тщательном анализе.

«Пока же можно сказать одно: подобные решения, принимаемые в Вашингтоне, странах НАТО и Брюсселе, украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал Песков. Он добавил, что Москва сохраняет готовность к прямым переговорам с Киевом и ждет предложений по срокам их проведения.

14 июля Трамп заявил, что «разочарован» Путиным, поскольку ожидал заключения мира еще два месяца назад. Он дал российскому президенту еще 50 дней и пригрозил санкциями против России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп не исключил поддержку законопроекта сенатора Линдси Грэма о введении 500-процентных пошлин против Москвы, но выразил надежду, что «до этого не дойдет».

Также президент США подтвердил планы увеличить военную помощь Украине, поставляя оружие за счет европейских союзников.

Как ранее сообщало агентство Reuters, все эти заявления не изменили позиции Москвы. По словам трех источников, близких к Кремлю, Путин намерен продолжать войну до тех пор, пока Запад не примет его условия. Среди них — признание контроля России над захваченными территориями, нейтральный статус Украины, сокращение ее армии и юридические гарантии нерасширения НАТО.