ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трампа снова неправильно поняли
Белый дом отверг сообщения о том, что Дональд Трамп призывал Украину нанести удары по Москве и Петербургу, заявив, что его слова были искажены
Трампа снова неправильно поняли
Президент США Дональд Трамп / AP
15 июля 2025 г.

В заявлении Белого дома, которое приводит агентство Reuters, говорится, что президент США Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского к ударам по российским городам.

«Комментарий президента был неверно интерпретирован, Трамп просто задал вопрос», — цитирует агентство выдержки из документа.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что в телефонном разговоре 4 июля Трамп спросил украинского президента, может ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. По данным издания, Зеленский якобы ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие».

Похожую информацию опубликовал и колумнист The Washington Post, также ссылаясь на неназванные источники. Он утверждал, что Трамп поинтересовался, почему Украина до сих пор не наносит удары по крупным российским городам.

Пресс-секретарь президента России, комментируя публикации американских СМИ, отметил, что подобные сообщения нередко оказываются фейковыми.

«Но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то сливы. В том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — заявил он.

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