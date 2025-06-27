ПОЛИТИКА
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Эстония разместит ядерные истребители НАТО?
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна готова принимать военные самолеты союзников по НАТО, даже если они могут нести ядерное оружие
Эстония разместит ядерные истребители НАТО?
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур / Reuters
15 часов назад

Эстония не возражает против размещения на своей территории истребителей союзников по НАТО, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур в интервью изданию Postimees.

«Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — отметил он.

По словам министра, самолеты F-35 уже ранее базировались в Эстонии и в скором времени вновь будут задействованы в миссиях по охране воздушного пространства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ближайшие четыре года страны альянса закупят у США 700 истребителей F-35. В частности, Великобритания намерена приобрести 12 таких самолетов и присоединиться к ядерной миссии НАТО.

По данным британского правительства, новые F-35 будут размещены на базе Мархэм в Норфолке. Эти самолеты способны нести как обычные боеприпасы, так и американские ядерные авиабомбы В61-12 мощностью до 50 килотонн. Истребители оснащены стелс-технологиями и имеют увеличенную дальность полета, что повышает их эффективность в нанесении высокоточных ударов, сообщает The Telegraph.

В 2024 году США и Великобритания договорились вернуть американское ядерное оружие на британскую территорию. Боеголовки будут размещены на базе Лейкенхит в графстве Саффолк — впервые с 2008 года. Как отмечал The Telegraph, их мощность втрое превышает бомбу, сброшенную на Хиросиму.

По информации издания, на базу планируется перебросить 54 истребителя F-35, способных нести тактическое ядерное вооружение. В Министерстве иностранных дел России предупредили, что Москва расценивает возвращение ядерного оружия США в Великобританию как акт эскалации и оставляет за собой право на ответные меры.

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