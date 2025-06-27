Эстония не возражает против размещения на своей территории истребителей союзников по НАТО, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур в интервью изданию Postimees.

«Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — отметил он.

По словам министра, самолеты F-35 уже ранее базировались в Эстонии и в скором времени вновь будут задействованы в миссиях по охране воздушного пространства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ближайшие четыре года страны альянса закупят у США 700 истребителей F-35. В частности, Великобритания намерена приобрести 12 таких самолетов и присоединиться к ядерной миссии НАТО.

По данным британского правительства, новые F-35 будут размещены на базе Мархэм в Норфолке. Эти самолеты способны нести как обычные боеприпасы, так и американские ядерные авиабомбы В61-12 мощностью до 50 килотонн. Истребители оснащены стелс-технологиями и имеют увеличенную дальность полета, что повышает их эффективность в нанесении высокоточных ударов, сообщает The Telegraph.

В 2024 году США и Великобритания договорились вернуть американское ядерное оружие на британскую территорию. Боеголовки будут размещены на базе Лейкенхит в графстве Саффолк — впервые с 2008 года. Как отмечал The Telegraph, их мощность втрое превышает бомбу, сброшенную на Хиросиму.

По информации издания, на базу планируется перебросить 54 истребителя F-35, способных нести тактическое ядерное вооружение. В Министерстве иностранных дел России предупредили, что Москва расценивает возвращение ядерного оружия США в Великобританию как акт эскалации и оставляет за собой право на ответные меры.