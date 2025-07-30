Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что установленный президентом Дональдом Трампом 10-дневный дедлайн для начала мирных переговоров с Россией может быть пересмотрен в сторону сокращения.

«У вас может не быть даже 10 дней», — предупредила Брюс, отвечая на вопросы журналистов. Она подчеркнула, что американский лидер «ранее устанавливал временные рамки, после чего действовал очень быстро».

Пресс-секретарь Госдепа отметила, что терпение Трампа в отношении России могло быть неверно истолковано: «Он был терпелив, и это, возможно, было неправильно понято некоторыми людьми. Я думаю, что время для неправильных интерпретаций теперь закончилось».

В качестве возможных мер давления Брюс упомянула санкции, включая вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть. «Санкции обсуждаются регулярно, и президент также поднял вопрос о санкциях», — заявила она.

Тем временем американский сенатор Ричард Блюменталь призвал ускорить принятие нового санкционного пакета против России. «Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях», — заявил он украинскому телеканалу «Суспільне».

По словам Блюменталя, в Сенате уже есть 85 сторонников инициативы из необходимых 90 голосов. «Я активно выступаю за то, чтобы санкции были в 500%, а не в 100%», — подчеркнул сенатор.

14 июля американский президент выразил недовольство действиями России и пригрозил введением вторичных пошлин в размере «около 100%» против Москвы и ее торговых партнеров. Трамп установил 50-дневный срок для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта — крайним сроком должно было стать 1 сентября.

Спустя две недели, 28 июля, американский лидер заявил о «глубоком разочаровании» в российском президенте Владимире Путине и резко сократил ультиматум до 10-12 дней.