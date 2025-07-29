Американский президент Дональд Трамп установил России новый срок для прекращения боевых действий в Украине — теперь не до 3 сентября, а до 6-8 августа. «Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил он.

Если Москва откажется от предложения, то Трамп может прибегнуть к вторичным санкциями. По его словам, меры могут включать «100-процентные тарифы» в отношении РФ и ее торговых партнеров. После этого страны окажутся перед выбором: продолжать покупать российские энергоресурсы или фактически потерять рынок США.

Сегодня ключевыми покупателями нефти и газа РФ остаются Индия и Китай. Но если взглянуть на масштабы их торговли с США, становится понятно, на чьей стороне их интересы. В 2024 году США сохраняли статус крупнейшего торгового партнера Индии — товарооборот достиг $129,2 млрд, тогда как с Россией — лишь $70 млрд. В случае с Китаем разрыв еще заметнее: объем торговли с США составил $688,3 млрд, тогда как с Россией — $245 млрд.

Если Трамп действительно реализует угрозу введения вторичных санкций, это может серьезно сократить экспортные доходы России и, соответственно, ослабить возможности страны продолжать военные действия в Украине.

Тем не менее, остается открытым вопрос — готовы ли США пойти на столь жесткий шаг. Ранее Трамп был последовательным противником санкционной политики в отношении Кремля, считая ее провальной. По его мнению, именно такой стратегии придерживалась администрация Джо Байдена, и она не принесла ощутимых результатов.

Экономист Ярослав Романчук объяснил TRT на русском, почему Трамп изменил отношение к президенту РФ Владимиру Путину и насколько серьезны угрозы Белого дома.

— Почему Трамп мог сократить срок для прекращения войны?

— Трамп — человек, который реагирует на входящую информацию через образы, на то, кто и как ему что-либо говорит. Мы видим, что решения принимаются не на основе стратегического анализа, глубоких докладов, цифр и тенденций, а просто потому, что жена позвонила или кто-то прислал картинку. На фоне этого эмоционального фона он и принимает подобные решения.

Как и многое у Трампа, подобные действия укладываются в некую логическую канву. Возможно, он внутри себя уже решил: «Хватит. Довольно. Больше не позволю так обращаться». Вероятно, тезис о том, что «Путин издевается над Трампом», который уже давно гуляет по миру, наконец, дошел и до самого Трампа. И он решил: хватит терпеть, потому что это уже превращается в цирк и откровенное издевательство — как над ним лично, так и над той политикой, которую он пытался выстроить.

— Думаете, он с самого начала верил действиям Кремля?

— Он изначально выстроил такой сценарий: пытался хвалить Путина, при этом унижая союзников и друзей. И из этого становится ясно: он просто глубоко не разбирается в сути этой войны. Трамп — человек из определенного информационного и ценностного поля, где вся жизнь — это сделки. И он верит, что сделку можно предложить даже дьяволу.

— Что будет после 8 августа?

— Логично ожидать, что Трамп подпишет закон, который готовят Линдси Грэм и еще около 80 сенаторов. Там речь о санкциях против России — вторичных санкциях, в частности, за покупку российских нефтепродуктов, а также о мерах финансового характера.

Возможно, появится некий аналог второго ленд-лиза с поставками вооружения и более внятной стратегией поддержки украинской армии. Это было бы желательно.

Но в каком объеме это все реализуется — абсолютно непредсказуемо.

— Как думаете, насколько Трамп серьезно настроен? Есть ли шанс завершить войну?

— Ну, если Меланья Трамп будет назначена специальным представителем по Украине, думаю, дела пойдут очень быстро.

Но если говорить серьезно, то вопрос сложный. У самого Трампа «серьезность» — понятие растяжимое. Он пробует разные варианты, думая, что это приведет к нужному результату. Он держит всех в напряжении — и мы продолжаем обсуждать: «а что будет?» или «а что не будет?».

Если бы была четкая стратегия, то можно было бы оценить, что все идет по плану и по промежуточным целям. Но такой стратегии нет. А значит, не исключено, что срок будет снова сдвинут. И все это может продолжаться бесконечно.

— Как думаете, есть ли хоть малейшая надежда, что в Кремле прислушаются?

— Нет. Кремль прекрасно понимает суть и линию поведения Трампа. И они умеют работать с этим. С одной стороны, они высмеивают руководство США, ослабляя его. С другой — начинают новый этап конфликта внутри Запада.

Несмотря на подписанные соглашения между США и ЕС, на самом деле только начинается спор: о тарифах, нетарифных ограничениях, позициях лоббистов. А в отдельных странах Евросоюза позиции российской мягкой силы достаточно сильны. Именно по этой линии — трансатлантического партнерства — мы можем увидеть серьезный сбой.

Так что не стоит забывать: стратегическая цель Путина — разрушение Запада и НАТО. И, к сожалению, надо признать, что эта стратегия реализуется.