ТУРЦИЯ
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Турция — крупнейший поставщик помощи в Газу
Глава Турецкого Красного Полумесяца Фатма Мерич Йылмаз заявила, что Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в Газу, несмотря на критическую ситуацию с водой, едой и жильем
Турция — крупнейший поставщик помощи в Газу
Ввоз помощи заблокирован по всем погранпунктам / AA
8 апреля 2025 г.

Израиль по-прежнему блокирует доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на острую нехватку продовольствия, воды и медикаментов. Об этом заявила генеральный директор Турецкого Красного Полумесяца Фатма Мерич Йылмаз в интервью агентству «Анадолу».

По ее словам, около 700 грузовиков с гуманитарной помощью не могут пересечь КПП «Рафах». Ситуация обострилась после возобновления израильских атак и срыва соглашения о прекращении огня.

Йылмаз подчеркнула, что Красный Полумесяц продолжает работать в Газе с первого дня обострения, однако блокада делает работу почти невозможной.

«Ввоз помощи заблокирован по всем погранпунктам. Нам удается оказывать поддержку только за счет покупок на месте и усилий наших сотрудников на территории сектора», — отметила она.

По ее словам, действия Израиля грубо нарушают международное гуманитарное право.

«Гуманитарный канал должен быть открыт. Это возможно только при условии устойчивого прекращения огня», — заявила глава организации.

Йылмаз отметила высокую активность турецких граждан, которые продолжают делать пожертвования в поддержку жителей Газы.

По ее словам, в период Рамадана было роздано 35 тыс. продовольственных пакетов и обеспечено горячим питанием 30 тыс. человек в сутки.

Совместно с AFAD в сектор удалось доставить 10 тыс. палаток, которые сейчас устанавливаются с участием Палестинского Красного Полумесяца.

«Мы стараемся сделать все возможное, но этого недостаточно. Мировое сообщество должно громче говорить о происходящем и добиваться его прекращения», — подчеркнула Йылмаз.

Ситуация с водой достигла критического уровня. С ноября Турецкий Красный Полумесяц ежедневно доставляет в Газу по 20 тонн питьевой воды. Всего было роздано 1,6 млн литров.

«Турция — крупнейший поставщик помощи в Газу. Ее доля составляет 30 процентов. У нас есть все необходимое, склады полны, но закрытые границы не позволяют передать помощь», — добавила Йылмаз.

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