Под покровом ночи

Самолеты ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли удары по более чем 100 целям на территории Ирана. В операции, получившей кодовое название «Ам Ке-Лави» — буквально это переводится как «Восстающий лев», были задействованы свыше 200 боевых самолетов. Как сообщил в своем видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, целью атаки была иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные возможности Ирана.

В частности, удары были нанесены по подземному ядерному центру в Натанзе. Тегеран сообщил МАГАТЭ, что несмотря на атаки, уровень радиации на объекте не превышен. Также были разрушены жилые комплексы, где проживали высокопоставленные военные командиры. Иранское государственное телевидение сообщает, что среди погибших есть дети.

Как заявили в Тель-Авиве, в результате ударов были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Революционной гвардией Ирана (КСИР) Хоссейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Эту информацию подтвердили в Тегеране.

Иранские СМИ рассказали об убийстве шестерых ученых-ядерщиков. Среди них Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Серьезные ранения получил советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в провинциях Кум, Маркази, Керманшах и Хамадан.

Нетаньяху предупредил, что у Ирана «остаются большие возможности нанести Израилю урон», но он к этому готов. По словам начальника генштаба израильской армии Эяля Замира, подготовка атаки велась давно, в ней были задействованы все рода войск.

Премьер-министр Израиля утверждает, что операция против Ирана может продлиться столько, сколько потребуется, до тех пор, «пока не устранится угроза со стороны Тегерана». В целом, не меньше двух недель.

Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники сообщают, что помимо авиаударов, израильская разведка «Моссад» провела тайные диверсионные операции на территории Ирана.

Также отмечается, что Тель-Авив умышленно ввел в заблуждение общественность, чтобы Тегеран потерял бдительность и его смогли застать врасплох. Нетаньяху соврал о своих планах на ближайшие дни, заявил, что поедет на свадьбу к сыну, а также умышленно слил в сеть фейковую информацию о якобы разногласиях с президентом США Дональдом Трампом. Это, как пишут местные издания, снизило уровень боевой готовности Ирана.

Ответ Ирана

В ответ Иран выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля. Власти в Тель-Авиве ввели чрезвычайное положение, запретив массовые собрания, закрыв учебные заведения и не стратегические предприятия. Помимо этого Израиль мобилизовали десятки тысяч резервистов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тель-Авив своей атакой «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового возмездия».

А пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что США вместе с Израилем «получат сильную пощечину» за удары по иранской территории. В Министерстве иностранных дел Ирана уверены, что без координации и разрешения со стороны США Тель-Авив не смог бы осуществить свою операцию, поэтому возлагает на американское правительство, как главного покровителя режима, ответственность за «опасные последствия этой безрассудной эскалации».

Американские СМИ сообщают, что Тегеран может нанести ответные удары по американским объектам в Ираке. 11 июня США начали эвакуацию своего посольства в Багдаде, а также санкционировал добровольный выезд семей дипломатов США с Ближнего Востока.

В последнее время Израиль отчаянно пытался сорвать заключение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Казалось, у сторон наметилось сближение позиций. Следующий раунд переговоров был намечен на 15 июня. Президент США Дональд Трамп заявлял, что предостерег Нетаньяху от любых действий в отношении Тегерана и попыток сорвать договоренности между США и Ираном.

Американский лидер еще в феврале сообщал о готовности Тель-Авива «разбомбить Иран к чертовой матери», чтобы помешать Тегерану создать ядерное оружие, но подчеркивал, что выбирает путь переговоров и дипломатии.

В конце мая вновь появились публикации американских СМИ о планах Израиля начать военную операцию против Ирана. Тель-Авив ссылался на разведданные, согласно которым Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия «в кратчайшие сроки». В частности, израильские власти утверждают, что у Ирана есть все необходимое для создания 15 ядерных бомб.

Иранские власти отрицают, что пытаются завладеть ядерным оружием.

Реакция в мире

Турецкая Республика резко осудила авиаудары Израиля по Ирану, назвав это «провокацией которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации ситуации в регионе». Анкара призвала международное сообщество принять срочные меры, чтобы избежать кровопролития на Ближнем Востоке.

«Тот факт, что удары были нанесены в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизируются, показывает, что правительство Нетаньяху не хочет, чтобы какой-либо вопрос был решен дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов. Израиль должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к новым конфликтам», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик назвал атаку Тель-Авива «варварской и незаконной». Он подчеркнул, что у Израиля нет оправдания для таких действий, и призвал международное сообщество выработать единый ответ на агрессию.

Челик напомнил о предупреждениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях политики Израиля и отметил, что атака может быть попыткой отвлечь внимание от обвинений в геноциде в Газе.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что действия Израиля носят односторонний характер, и подчеркнул, что главным приоритетом Соединенных Штатов является защита американских войск в регионе. Он призвал Иран не наносить удары «по интересам или персоналу США».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призвал обе стороны «любой ценой избежать обострения конфликта».

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал немедленно снизить напряженность, поскольку «эскалация не отвечает ничьим интересам». По его словам, «сейчас время для дипломатии и сдержанности».

Саудовская Аравия также «решительно осудила вопиющие атаки Израиля на Исламскую Республику Иран, которые нарушают ее суверенитет и безопасность и представляют собой грубое нарушение»

Что думают эксперты

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Дональд Трамп был в курсе планов Нетаньяху. «Совсем не знать он не мог, начинать такое вообще без консультаций с главным патроном не рискнул бы даже израильский премьер-министр», — уверен эксперт.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев полагает, что удар Израиля по Ирану «возвращает к постулату, о том, что инструменты внешней политики могут использоваться вместе, дополняя друг друга».

«За санкциями нередко стоит тень военной силы, операций специальных служб или, как минимум, угроза применения силы. Пример Ирана такую связь показывает во всем многообразии с самого начала революции 1979 года. Диверсионные операции шли весьма активно. Иран действовал через поддерживаемые им движения на Ближнем Востоке («Хезболла» и др.). США и Израиль периодически совершали операции по уничтожению отдельных ученых и военных», — напомнил политолог.

По его мнению, сегодняшние удары Израиля по Ирану вписываются в эту тенденцию.

«Очередной раунд в истории с ядерной программой Ирана его противники предпочитают начать языком силы. Вполне возможно, расчет делается и на то, что Иран не сможет дать адекватный военный ответ и вынужден будет потерпеть серьезное поражение со всеми вытекающими внутриполитическими последствиями. Мотивация Ирана к разработке ядерного оружия кратно увеличивается», — резюмировал аналитик.

Старший преподаватель РУДН, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что расчет Израиля на поддержку США оправдался.

«Несмотря на критику Нетаньяху, Трамп заявил, что способен защитить и себя, и Израиль, если Иран ответит. В тот момент, когда Трампу было выгодно вести переговоры с Ираном, он всячески гасил Нетаньяху и даже не съездил в Израиль. Но сейчас, когда переговоры зашли в тупик из-за отказа Ирана идти на условия Трампа, он готов использовать силу с целью склонить Иран у уступкам», — уверен специалист.

По словам аналитика, «чтобы все выглядело максимально естественно, применяют США силу не сами, а через Израиль».

«Так что вполне возможно, охлаждение между США и Израилем в последние месяцы был хитрым договорняком для создания в лице Трампа образа доброго полицейского. Но многоходовка Трампа и Нетаньяху очевидна. Я бы не строил иллюзии относительно международного давления на Израиль. Оно работает в мирное время, и когда противники Израиля немощны и слабы. Но когда ситуация войны, и Израиль потенциально может пострадать от иранских баллистических ракет, весь Запад будет на стороне Израиля», — уверен эксперт.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что Израиль объясняет свои действия тем, что якобы «противостоит экзистенциальной угрозе».

«Но это не имеет ничего общего с реальностью, это все ерунда для публики, поскольку по всем параметрам, по всем оценкам даже на уровне МАГАТЭ, Иран не обладал ураном, обогащенным до степени необходимой для производства ядерного оружия. Да, эти уровни были значительно выше, чем нужно для развития мирной атомной программы, но все-таки для создания ядерного оружия это не дотягивало», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, причины действий Израиля надо искать внутри самой страны.

«А там ситуация для премьер-министра Биньямина Нетаньяху уже давно складывается очень неприятно. Это связано с событиями в секторе Газа, поскольку решения конфликта не просматривается, и это все приводит к протестам внутри Израиля, к давлению со стороны оппозиции на Нетаньяху. Он не раз демонстрировал, что из внутренних конфликтов выходит через эскалацию», — считает специалист.

Он добавил, что попытка ударить по Ирану и втянуть его в масштабную войну в регионе, связана с желанием премьер-министра за счет обострения обстановки в целом в регионе упрочить свою власть и убрать любые попытки внутри Израиля сместить его с поста главы правительства.

«Понятно, что подобные вещи не могли быть сделаны без участия американцев, и США однозначно об этом знали. Все это отражает проблемы, с которыми сталкивается Иран лояльная ему структура. Это провал контрразведки, потому что не было понимания, когда точно будет нанесен этот удар, по каким целям эти удары будут наноситься и так далее», — уверен аналитик.

Востоковед подчеркнул, что Израиль пошел на убийство большого числа высокопоставленных иранских чиновников и известных физиков-ядерщиков.

«Ирану придется точно так же отвечать, но возможности для ответа у Тегерана достаточно ограничены. У страны есть и беспилотники, их довольно много, и баллистические ракеты. Но Израиль будет не в одиночку отражать эту атаку, а сотрудничать со своими союзниками: США, Британией, вероятно, могут подключиться и какие-то арабские страны, то есть военная эффективность может оказаться под очень большим вопросом. Иранцам нужно не допустить масштабной войны в регионе, поскольку в противном случае Иран просто сотрут в порошок, ему в военном плане нечего противопоставить Соединенным Штатам», — подытожил Онтиков.

По его словам, Тегерану нужно будет принимать решение об ответе, чтобы, с одной стороны, успокоить прежде всего внутреннее общественное мнение, с другой — не допустить масштабной войны в регионе.