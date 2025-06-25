Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Гааге в рамках саммита НАТО резко осудил действия правительства Нетаньяху в Палестине. Турецкий лидер заявил, что нарушения права правительством Нетаньяху в Палестине неприемлемы. Об этом сообщили в администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул, что напряженность между Ираном и Израилем не должна затмить гуманитарный кризис в Газе, достигший катастрофических масштабов. Приоритетом Турции остается установление постоянного перемирия в Газе и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

По Сирии турецкий лидер предупредил, что израильские нападения на эту страну угрожают собственной безопасности Израиля. Анкара будет продолжать поддерживать стабилизацию Сирии при сохранении ее территориальной целостности и политического единства.

Эрдоган отметил, что повышение социального и экономического благосостояния обеспечит широкомасштабное возвращение беженцев в Сирию. Турция продолжит усилия по достижению справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

В сфере двусторонних отношений президент заявил о планах увеличить торговый оборот с Великобританией до 30 млрд долларов. Стороны будут работать над расширением сотрудничества во всех областях, особенно в оборонной промышленности.

Во встрече участвовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, глава MİT Ибрахим Калын и другие высокопоставленные чиновники.