В Иране введены ограничения на доступ к интернету после массированных ударов Израиля по военным и ядерным объектам. Об этом сообщило Министерство связи Ирана.

«В связи с особой ситуацией в стране и в соответствии с решениями компетентных органов временно введены ограничения на доступ к интернету», — говорится в заявлении.

Министерство добавило, что ограничения будут сняты после нормализации обстановки.

Тем временем, по данным СМИ, в Тегеране и других городах страны прошли уличные демонстрации.

По информации телеканала Al Jazeera, протестующие требовали немедленного ответа на израильские удары. Жители Тегерана скандировали: «Смерть Израилю. Смерть Америке», размахивая государственными флагами и портретами верховного лидера Али Хаменеи.

Иранское государственное телевидение сообщило, что акции прошли также в других населенных пунктах.

На фоне обострения Израиль начал закрывать свои дипломатические представительства.

Как пишет издание Haaretz со ссылкой на источник в МИД, посольства Израиля по всему миру приостанавливают работу. Консульские услуги временно прекращаются.

На сайтах дипмиссий опубликованы предупреждения гражданам Израиля. Им рекомендовано сохранять бдительность и не демонстрировать еврейскую или израильскую символику в общественных местах.

Сроки возобновления работы представительств пока не определены.

По данным ближневосточных СМИ, охрана израильских посольств и еврейских религиозных объектов усилена в ряде стран.