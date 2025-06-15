ПОЛИТИКА
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В США расстреляны два конгрессмена
Экс-спикер парламента Миннесоты убита, ранен сенатор: власти называют произошедшее политическим насилием
В США расстреляны два конгрессмена
/ AP
день назад

В штате Миннесота бывшая спикер Палаты представителей Мелисса Хортман и ее супруг были застрелены в собственном доме в Бруклин-Парке в ночь на субботу.

В тот же день было совершено нападение на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену Иветт — они оба получили ранения и были срочно прооперированы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз охарактеризовал происшествие как «целенаправленное политическое насилие» и призвал «противостоять подобному по всей стране». Следствие предполагает, что преступник выдал себя за полицейского и использовал поддельный патрульный автомобиль.

Полиция сообщила о находке письменных материалов, где упоминаются имена нескольких политиков и должностных лиц. Эти записи были обнаружены в машине, которую, как полагается, использовал нападавший.

На фоне атаки власти отменили акцию протеста «No Kings», намеченную на субботу. Эта инициатива была направлена против политики Дональда Трампа. В городе введены блокпосты, усилены патрули и проводятся обыски.

Следствие находится на ранней стадии, а мотивы нападения официально не подтверждены. Ведется активный розыск подозреваемого.

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