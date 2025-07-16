По меньшей мере трое мирных жителей погибли во вторник в результате российских обстрелов в восточных и северных регионах Украины — на фоне заявления президента США Дональда Трампа, давшего Москве 50 дней на достижение мира.

В Харьковской области в Купянском районе были убиты двое пожилых мужчин 67 и 69 лет, еще двое человек получили ранения. В Сумской области, вблизи границы с Россией, в результате артобстрела погиб 50-летний местный житель.

Одновременно в Донецкой области Россия заявила о взятии еще двух населенных пунктов, что указывает на рост темпов наступления. В Харькове по гражданскому предприятию были нанесены удары беспилотниками, в результате чего возник пожар. По словам главы ОВА Олега Синегубова, за 20 минут в городе зафиксировано 17 взрывов. Несколько человек пострадали.

В ночь на среду под массированный удар попал Кривой Рог — родной город президента Зеленского. Россия применила одну баллистическую ракету и 28 «Шахед». По словам главы оборонного совета города Александра Вилкула, атаковано промышленное предприятие, тяжело ранен 17-летний подросток. Несколько районов остались без света и воды.

Под удар также попала Винница — дроны повредили жилые дома и промышленные объекты. Пострадали как минимум восемь человек, двое в тяжелом состоянии с ожогами.

Обострение наступило вскоре после заявления Трампа, который пообещал предоставить Украине новые системы ПВО и другие вооружения через союзников по НАТО. По его словам, Киеву уже «отправлены» 17 комплексов Patriot. Также обсуждается поставка дальнобойных ракет.

«Мы спасаем множество жизней», — заявил Трамп, добавив, что «разочарован, но не закончил» отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

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