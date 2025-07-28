Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что приоритет номер один в Газе — накормить людей, поскольку «там много голодающих». Выступая рядом с британским премьер-министром Киром Стармером в своем гольф-курорте в Тернберри, американский лидер добавил, что пока не будет занимать позицию по вопросу палестинской государственности.

Трамп сообщил, что США предоставили 60 млн долларов гуманитарной помощи, но другие страны должны увеличить свой вклад. «Мы даем много денег и много еды, и другие страны теперь активизируются», — заявил он.

Общее число погибших от голода в Газе с октября 2023 года достигло 147 человек, из них 88 детей. Больницы зафиксировали новые смерти «из-за голода и недоедания», сообщил палестинский Минздрав.

Американский президент рассказал о воскресном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пообещала, что европейские страны существенно увеличат свою помощь.

«Это беспорядок. Им нужны еда и безопасность прямо сейчас», — подчеркнул Трамп.

Стармер согласился с оценкой ситуации: «Это гуманитарный кризис, правильно? Это абсолютная катастрофа... Я думаю, людям в Британии не по себе от того, что они видят на своих экранах».

На вопрос о том, возможно ли прекращение огня, Трамп ответил утвердительно: «Да, прекращение огня возможно, но вы должны этого добиться, вы должны это прекратить». Он не стал уточнять, что имел в виду.

Трамп отказался комментировать призыв французского президента Эммануэля Макрона поддержать палестинскую государственность.

Израиль блокирует Газу уже 18 лет, а с 2 марта закрыл все пограничные переходы, что усугубило гуманитарную ситуацию в эксклаве. Непрекращающиеся израильские бомбардировки разрушили сектор и привели к острой нехватке продовольствия.