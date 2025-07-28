Россия впервые участвует в войне, не имея ни одного союзника. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смысла».

«Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — сказал он.

По словам министра, Европа, которая долгие годы была главным торговым партнером Москвы, «остервенела». США, в свою очередь, утратили уважение к России, чего не было даже во времена Холодной войны.

«В холодную войну диалог никогда не прерывался между СССР и США. И что еще очень важно — тогда было взаимное уважение. Сейчас его нет», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на своих «законных требованиях» в сфере безопасности. В их числе — отказ от вступления Украины в НАТО, прекращение расширения альянса на восток и признание «реалий на земле», включая аннексию украинских территорий.

Россия открыта к диалогу с Западом, отметил глава МИД.

«Президент Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. Вот президент Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку. Правда, толку от этого разговора было, прямо скажем, мало, потому что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий», — сказал Лавров.

Такой подход, по мнению министра, может привести Европу к «большой войне». Он напомнил, что в советский период диалог между противоборствующими сторонами все же сохранялся и позволял лучше понимать намерения друг друга.

«Этот инстинкт в Европе утерян», — добавил он.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, Лавров отметил, что тот предложил России сделку, включающую смягчение санкций и признание аннексии Крыма.

«Президент Трамп прагматик, он не хочет никаких войн. И он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит — всяких Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов — он открыт к диалогу», — заключил министр.