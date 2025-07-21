Встретимся в суде

«Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать вину за этот инцидент, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, раненым и AZAL — за потерю лайнера», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Баку готовит документы для обращения в Международный суд, чтобы привлечь Россию к ответственности за крушение самолета Embraer E190 под Актау 25 декабря. Отвечая на вопрос о том, каковы будут ответные действия Москвы, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут».

Напомним, борт следовал по маршруту Баку-Грозный. В самолете находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них выжило 29. Сразу после трагедии в российских СМИ появились самые разные гипотезы о причинах произошедшего: от столкновения воздушного судна с птицами до взрыва газового баллона. Лишь на второй день в РФ признали, что в момент катастрофы в регионе работала ПВО.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Алиевым извинился за то, что «трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России». Но речи не было ни о признании вины, ни о компенсациях пострадавшим. В Кремле настаивают: виновных нужно искать в Украине, мол, это были украинские беспилотники.

Но и эта версия не сходится с реальностью. Азербайджанские следователи изучили характер повреждений самолета: фюзеляж был пробит, а два человека пострадали от шрапнели. Президент страны Ильхам Алиев назвал идею о БПЛА «абсолютно нелепой».

«Было две атаки на самолет. Представьте себе украинский дрон, который летит, наводится на азербайджанский самолет, попадает, падает, а потом еще раз атакует», — подчеркнул он.

После трагичного инцидента отношения между странами заметно ухудшились. Пока российское руководство пыталось как можно дальше дистанцироваться от трагедии, — азербайджанские власти все жестче призывали их к ответу. Вместо диалога в регионах РФ начали задерживать азербайджанцев. В Баку ответили отменой культурных мероприятий и закрытием на территории страны российских СМИ.

Баку выбрал сторону

Кульминацией нарастающего напряжения между Москвой и Баку стало беспрецедентное заявление Азербайджана в поддержку Украины. 20 июля, выступая на Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, президент Ильхам Алиев прямо назвал действия России оккупацией

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию, — обратился он к украинцам. — Это главный совет. Это то, что делали мы».

Именно эти слова, пожалуй, могут оказаться самыми болезненными для Кремля. Там могли закрыть глаза на закрытие «Русского дома» и задержание 10 российских граждан, но публичное высказывание по украинскому вопросу — это уже, с точки зрения Москвы, пересечение «красной линии».

Тем не менее открытая конфронтация с Азербайджаном сейчас России невыгодна. Двусторонние экономические связи остаются крепкими: от торговли и инвестиций до логистики. В 2024 году товарооборот между странами достиг $4,8 млрд, показав рост на 10,1%. Особое значение для Москвы имеет транспортный коридор «Север – Юг», который расширит ее доступ к рынкам Южной Азии и Персидского залива

Именно поэтому, как считают эксперты, Кремль предпочитает не реагировать на позицию Баку. «В Москве стараются не усугублять и без того обостренные отношения и намеренно игнорируют заявления, которые формально не касаются двусторонней повестки», — поясняет TRT на русском политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, в Кремле прекрасно понимают: Баку с самого начала занимает жесткую позицию по войне в Украине. Более того, ни один союзник России — даже Беларусь — официально не признал украинские территории, занятые российскими войсками, частью РФ. Включая и Крым.

«Даже Иран и Китай, традиционно близкие партнеры Москвы, последовательно подтверждают свою поддержку территориальной целостности Украины на международной арене, — напоминает Велизаде. — Поднимать тему поддержки Азербайджаном Украины — не в интересах самой Москвы».

Причины и последствия

Можно только догадываться, удалось бы избежать конфликта, если бы Путин позвонил Алиеву в первые часы после катастрофы. Возможно, ситуация не обострилась бы так сильно, если бы Москва с самого начала проявила стремление к расследованию.

Однако, как отмечает Ильгар Велизаде, такое развитие событий маловероятно. В российской элите есть так называемые «Z-патриоты», жестко настроенные против стран с независимой внешней политикой. Именно это объясняет отсутствие у России решительных действий: в определенных кругах любые шаги навстречу Баку считают слабостью и подчинением давлению.

«Но нужно понимать: мир изменился, — говорит эксперт. — Это уже не 90-е, и вести дела по-прежнему невозможно. Сегодня важен взаимный уважительный подход к соседям».

Азербайджан серьезно намерен обратиться в Международный суд, если Москва не пойдет на диалог. Тем более подобный прецедент уже был — расследование крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» также проводилось Нидерландами.

«Если дело дойдет до суда, отношения выйдут на новый, более жесткий уровень. Это станет серьезным ударом по многолетнему сотрудничеству двух стран — такого еще не было», — предупреждает Велизаде.

При этом у России почти нет эффективных рычагов ответа. Введение санкций против азербайджанских товаров не принесет пользы. Если конфликт перейдет в экономическую плоскость, пострадают важные транзитные маршруты, включая проект «Север–Юг», а также энергетические инициативы. Это подорвет логику двустороннего взаимодействия.

Эксперт надеется, что в Москве хватит прагматизма и здравого смысла, чтобы не допустить подобного развития: «Глава Дагестана уже выразил обеспокоенность последствиями напряженности с Баку, понимая, что это неминуемо скажется на Кавказе и в Нижнем Поволжье. Влияние подобного обострения затронет не только российские регионы, но и общую стабильность в Каспийском регионе. Кто в такой ситуации выиграет — вопрос риторический».