ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: агрессия Израиля угрожает Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что израильская агрессия усиливает угрозы для региона и Европы
Президент Эрдоган: агрессия Израиля угрожает Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц / AA
5 часов назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы стороны обсудили обострение конфликта между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что единственным путем решения споров по иранской ядерной программе остается возвращение за стол переговоров. Он указал, что атака Израиля на Иран спровоцировала опасную эскалацию, которая ставит под угрозу безопасность всего региона.

Президент Турции также предупредил, что нарастающая спираль насилия может иметь серьезные последствия не только для Ближнего Востока, но и для Европы. В частности, он отметил возможные риски новой волны миграции и ядерной утечки.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого начала напряженности прилагает усилия для прекращения конфликта и восстановления спокойствия в регионе. Он подтвердил, что Анкара и дальше будет активно поддерживать дипломатические шаги, направленные на деэскалацию.

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