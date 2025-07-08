ПОЛИТИКА
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Событие, которое повергло Кремль в шок
Песков прокомментировал самоубийство экс-министра Старовойта. Об увольнении чиновника стало известно за несколько часов до первых сообщений о его смерти
Событие, которое повергло Кремль в шок
/ AFP
8 июля 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что известие о самоубийстве экс-министра транспорта Романа Старовойта стало «шоком» для Кремля. «Это не может не шокировать нормальных людей», — сказал он, добавив, что Владимиру Путину «незамедлительно» доложили о случившемся. Сейчас проводится следствие, и, по словам Пескова, «рассуждать об этом преждевременно».

О предположительном самоубийстве Старовойта стало известно 7 июля, всего через несколько часов после его отставки с поста министра транспорта. Тело обнаружили в Подмосковье, возле автомобиля Tesla. Рядом находился наградной пистолет.

Накануне Песков подчеркивал, что отставка Старовойта «не связана с утратой доверия» и прошла без соответствующей формулировки.

Тем не менее источники агентства РБК ранее сообщали: бывший чиновник мог попасть в поле зрения силовиков в связи с уголовным делом о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, где Украина чуть менее года назад организовала внезапную военную операцию. В рамках этого дела уже арестован Алексей Смирнов, сменивший в свое время Старовойта на посту губернатора региона — сегодня обязанности главы региона временно исполняет Александр Хинштейн.

Российские следственные органы продолжают проверку обстоятельств гибели. Официальных выводов о мотивах пока не представлено.

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