Президент США Дональд Трамп вызвал бурную реакцию на саммите G7, заявив 16 июня о необходимости вернуть Россию в «‎Большую семерку»‎ и допустив возможность присоединения Китая.

Трамп назвал исключение России из G8 в 2014 году «ошибкой» и связал это решение с нынешними мировыми конфликтами.

«Если бы Россия осталась в группе, сегодня не было бы войны», — заявил глава Белого дома. «И если бы я был президентом четыре года назад, мы бы не видели этих конфликтов (войны России и Украины)».

Трамп, неожиданно для остальных лидеров G7, начал защищать Владимира Путина, подчеркнув, что тот до сих пор общается с ним, но не поддерживает контакт с другими лидерами.

«Он был оскорблен, когда его выгнали из G8. Я бы тоже был оскорблен, как и любой на его месте», — отметил американский президент.

Несмотря на отсутствие интереса со стороны Москвы возвращаться в G7, Трамп настаивает: «Я говорил об этом тогда и повторяю сейчас — исключение России было огромной ошибкой».

На вопрос о возможности вступления Китая Трамп ответил: «Это неплохая идея. Если кто-то предложит пригласить Китай, я не против. Нужно, чтобы за столом были те, с кем можно вести диалог».

Заявления Трампа вызвали резкую реакцию со стороны европейских лидеров. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ опубликовал заявление в соцсети X, где подчеркнул необходимость усилить давление на Россию, а не приглашать ее в клуб ведущих экономик мира.

Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии, Евросоюза, США и Канады собрались 16 июня на саммит, посвященный международной безопасности и экономике. Обсуждались конфликт в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и ядерная программа Ирана. Примечательно, что лидеры G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Израиль имеет право на самооборону, при этом ответственность за текущую эскалацию страны возложили на Иран. Хотя именно Израиль первым начал бомбардировки иранских ядерных объектов.



