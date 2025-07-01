Россия не затягивает переговорный процесс по Украине и заинтересована в достижении целей «спецоперации» дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на обвинения спецпредставителя США по Украине Кита Келлога.

«Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей «специальной военной операции» политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — сказал Песков.

Ранее Келлог обвинил Россию в затягивании мирных переговоров. «Недавние комментарии [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова о ходе переговоров носят оруэлловский характер. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, безосновательны», — написал американский дипломат в соцсети X.

Келлог также призвал к немедленному прекращению огня: «Мы настоятельно призываем к тому, чтобы немедленно прекратить огонь и перейти к трехсторонним переговорам, чтобы завершить войны. Россия не может продолжать тянуть время, бомбя гражданские объекты в Украине».

По словам Пескова, сроки проведения третьего раунда переговоров «сейчас на уровне согласования». «До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле», — отметил он.

Представитель Кремля выразил благодарность американской администрации: «Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды [президента США Дональда] Трампа с тем, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию».

Песков подчеркнул, что выполнение достигнутых договоренностей требует времени для «определенных подготовительных мероприятий по осуществлению обменов, по организации и передаче тел погибших».