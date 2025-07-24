Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план реформ Армянской Апостольской Церкви. Главной целью он назвал «духовное обновление» и смену католикоса всех армян Гарегина II. По словам главы правительства, назначение нового временного руководителя должно соответствовать религиозным критериям.

Как сообщает агентство Armenpress, отстранение Католикоса станет частью более широкой церковной реформы. До утверждения новых канонов выборы нового духовного лидера проводиться не будут. Временно исполняющим обязанности может стать один из «достойных священнослужителей», но он не сможет претендовать на патриарший престол в будущем.

Пашинян подчеркнул, что реформа не предполагает автоматической замены одного священника другим. Он заявил, что духовный лидер должен быть примером нравственности и соблюдения обетов. Все кандидаты пройдут проверку репутации и поведения. Премьер добавил, что сам намерен соответствовать религиозным критериям, необходимым для участия в реформе.

Пашинян обвиняет Армянскую апостольскую церковь во вмешательстве в политику и попытках захвата власти. Он утверждает, что католикос нарушил обет безбрачия и утратил моральное право возглавлять Церковь.

Премьер-министр также заявил, что «духовная олигархия» готовила заговор. По этому делу Служба национальной безопасности задержала 15 человек. Среди них — архиепископ Баграт Галстанян, которого считают одним из лидеров протестов. Суд арестовал также архиепископа Ширака Михаила Аджапахяна, задержанного в резиденции католикоса в Эчмиадзине.

Кризис обострился после того, как 4 мая 2024 года власти передали Азербайджану четыре села в Газахском районе. Армянская церковь организовала массовые протесты, в которых участвовали жители Тавуша и Ширака. Пашинян отказался уходить в отставку и заявил, что смена власти возможна только через выборы.