ПОЛИТИКА
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Пашинян объявил войну Армянской церкви
Никол Пашинян заявил, что лично возглавит борьбу против Армянской апостольской церкви, обвинив ее руководство в подрыве национальных интересов
Пашинян объявил войну Армянской церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / пресс-служба премьера Армении
8 июля 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил руководство Армянской апостольской церкви в подрыве государственности и пообещал лично возглавить движение за «освобождение Эчмиадзина».

«Первопрестольный святой Эчмиадзин захвачен антинациональной и антигосударственной группой. Я возглавлю это освобождение», — написал он в Telegram.

Ранее Пашинян обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его уйти в отставку. По словам премьера, согласно канонам, такой человек не может занимать должность главы церкви.

Противостояние между властями и церковью резко обострилось на фоне массовых протестов и активности лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

27 июня сотрудники Службы нацбезопасности попытались задержать архиепископа в резиденции католикоса в Эчмиадзине, но столкнулись с сопротивлением верующих и духовенства.

25 июня Следственный комитет заявил о готовившихся терактах с целью захвата власти со стороны членов «Священной борьбы». В домах Галстаняна и его сторонников прошли обыски. Позже суд арестовал их.

В Армянской апостольской церкви считают, что антицерковная политика правительства имеет ярко выраженный политический характер и направлена на подрыв авторитета церкви внутри страны и за ее пределами.

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