Российские войска продвинулись в Днепропетровскую область Украины, что может ознаменовать открытие нового фронта в этой области. Минобороны РФ 8 июня заявило, что части 90-й гвардейской танковой дивизии пересекли границу Донецкой области и начали наступление на территорию Днепропетровщины. Позже к ним присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады и оперативной группы «Восток», действующей южнее.

Киев оперативно опроверг эти утверждения, назвав их «российской дезинформацией». Украинский Генштаб настаивает, что бои продолжаются в пределах Донецкой области, в районе Покровска. Тем не менее, независимые аналитики, включая экспертов из Финляндии, подтвердили: судя по спутниковым снимкам, российские силы действительно пересекли границу области, хотя и лишь на несколько километров.

По мнению военных аналитиков, наступление имеет скорее стратегическое, чем тактическое значение. Хотя это не кардинально меняет линию фронта, расширение зоны боевых действий оказывает давление на украинскую оборону в районе Покровска — города, который уже под угрозой окружения с юга и востока. Если Россия сможет продвинуться северо-западнее Покровска, это может привести к оперативному окружению города.

«Даже если продвижение будет ограниченным, Москва тестирует оборону Украины на прочность», — заявил финский аналитик Эмиль Кастехельми из группы Black Bird.

Весеннее наступление России, начавшееся в апреле, пока не принесло значительных успехов, отмечает Kyiv Independent. Хотя фронт расширился — в том числе и в Сумской области. Теперь под угрозой оказывается и Днепропетровская область, которая до этого не была ареной масштабных боевых действий. Это самый богатый из оставшихся регионов Украины, где до войны проживало более 3 млн жителей.

Аналитики проекта Oryx отмечают, что Россия делает ставку на малочисленные пехотные штурмы, часто без поддержки бронетехники, что говорит о более осторожной тактике. Однако даже ограниченное продвижение на Днепропетровщине может усилить позиции Кремля в возможных переговорах, отмечают эксперты.



