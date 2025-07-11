ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Российский командир погиб под Курском
Сергей Ильин погиб при ударе ВСУ по командному пункту в Курской области вместе с замглавкома ВМФ
Российский командир погиб под Курском
Сергей Ильин / Соцсети
11 июля 2025 г.

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ Сергей Ильин погиб 2 июля во время удара ВСУ по Курской области. Информацию о его гибели 10 июля опубликовала администрация Урмарского округа Чувашии во «Вконтакте».

По данным Z-каналов, Ильин погиб вместе с заместителем главкома ВМФ генерал-майором Михаилом Гудковым в результате удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады в районе Коренево. Всего тогда погибли 10 офицеров.

Администрация Урмарского округа сообщила, что Ильин «совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу родину». Конкретные обстоятельства гибели власти не раскрыли.

155-я бригада морской пехоты считалась одним из элитных подразделений российских вооруженных сил — «черные береты», которых командование использовало на самых сложных участках фронта. По данным СМИ, после вторжения в Украину бригада понесла тяжелые потери.

Киев также обвиняет бригаду в военных преступлениях. Украинские власти обвиняли бойцов подразделения в зверствах в Буче Киевской области.

Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи. Президент РФ Владимир Путин называл убийства в Буче «провокацией» и «фейком».

Ранее Путин посмертно наградил погибшего вместе с Ильиным Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

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