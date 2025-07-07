Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х.

Публикация сопровождается видеокадрами атак по различным объектам на территории РФ.

Украинский лидер сообщил, что Киев наращивает совместное с западными странами производство вооружений дальнего радиуса действия. По его словам, это делается для того, чтобы «снизить аппетиты» Москвы.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом Киева остается создание «средств для защиты жизни». Он также выразил благодарность государствам, оказывающим помощь украинскому военно-промышленному комплексу.

Кроме того, Зеленский выступил с поздравлением в адрес военнослужащих Военно-морских сил Украины. Он заявил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе».

«Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, «Москва» пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а «зерновой коридор» функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира», — заявил украинский президент.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке новых контрактов на десятки тысяч дальнобойных беспилотников для нанесения систематических ударов по военным объектам на территории России. По его словам, соответствующее решение было принято около двух недель назад, а сами операции уже ведутся по утвержденному графику.

«Украина переходит к следующей фазе стратегии, разработанной еще в прошлом году, — заявил Умеров. — Это долгосрочная кампания глубинных ударов по критической инфраструктуре противника. Все поставки идут по расписанию, удары наносятся ежедневно». Министр подчеркнул, что речь идет исключительно о военных целях.