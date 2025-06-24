Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И.

По информации из дипломатических источников, в ходе беседы стороны обсудили усилия по снижению напряженности между Израилем и Ираном и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

Также была затронута ситуация в секторе Газа. Глава МИД Турции обратил внимание на продолжающийся геноцид и ухудшающуюся гуманитарную обстановку.

Фидан и Ван И подчеркнули, что палестинский вопрос может быть решен только на основе создания двух государств. Кроме того, министры обсудили перспективы политического и экономического сотрудничества. Стороны отметили стремление к укреплению турецко-китайских отношений, включая торговлю и инвестиции.