ТУРЦИЯ
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Турция и Китай выступили в поддержку Палестины
Главы МИД Турции и Китая обсудили конфликт между Израилем и Ираном, гуманитарную катастрофу в Газе и развитие двусторонних отношений
Турция и Китай выступили в поддержку Палестины
Ван И и Хакан Фидан / AA
24 июня 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И.

По информации из дипломатических источников, в ходе беседы стороны обсудили усилия по снижению напряженности между Израилем и Ираном и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

Также была затронута ситуация в секторе Газа. Глава МИД Турции обратил внимание на продолжающийся геноцид и ухудшающуюся гуманитарную обстановку.

Фидан и Ван И подчеркнули, что палестинский вопрос может быть решен только на основе создания двух государств. Кроме того, министры обсудили перспективы политического и экономического сотрудничества. Стороны отметили стремление к укреплению турецко-китайских отношений, включая торговлю и инвестиции.

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