Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» в Кремле резко высказался о сторонниках антироссийских санкций. По его словам, те, кто продолжает вводить ограничения, «вредят себе», и в этом, по его мнению, проявляется их недальновидность.

«Пугаться нельзя. Тот, кто начинает пугаться, сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал Путин.

Он отметил, что санкции со стороны Запада нередко идут вразрез с собственными интересами тех, кто их вводит.

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — добавил российский лидер.

Видео встречи опубликовала радиостанция «Маяк».

На фоне заявлений Путина в западных столицах продолжаются консультации по поводу возможного усиления давления на Москву. Как ранее сообщал Bloomberg, европейские лидеры намерены призвать президента США Дональда Трампа ввести новый пакет санкций в случае, если Путин откажется от участия в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая или Москва не согласится на безоговорочное прекращение огня.

Американская сторона, по данным агентства, пока не дала четкого ответа на вопрос, готова ли она к санкциям, если российские атаки продолжатся или встреча в Турции сорвется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что угрозы новых санкций не вызывают у Москвы страха.