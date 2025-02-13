Израильские власти рассматривают возможность авиаударов по ядерным объектам Ирана до конца 2025 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчеты американских разведслужб.

Согласно источникам издания, подобные сценарии анализировались в последние месяцы правления Джо Байдена и остаются актуальными после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Для удара по Ирану Израилю может потребоваться поддержка США, отмечают американские военные чиновники. При администрации Трампа вероятность такой помощи, по их мнению, значительно выше, чем при Байдене.

Офис Биньямина Нетаньяху отказался комментировать эти данные. Представители израильской армии также воздержались от заявлений.

Ранее израильские власти неоднократно заявляли о готовности нанести удар по иранской ядерной программе. В ноябре министр обороны Израиля Исраэль Кац прямо заявил, что Тегеран как никогда уязвим для атаки:

«У нас есть возможность достичь нашей самой важной цели — сорвать и устранить экзистенциальную угрозу государству Израиль».

В 2024 году администрация Байдена убедила Израиль ограничиться ударами по объектам противовоздушной обороны и ракетным установкам Ирана, избегая атак на ядерные мощности. Однако с приходом Трампа эти ограничения могут быть пересмотрены.

WSJ также напоминает, что Трамп рассматривает превентивные авиаудары по Ирану, чтобы не допустить создания ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. В 2015 году Тегеран подписал «ядерную сделку» с мировыми державами, но в 2019 году, после выхода США из соглашения, возобновил разработки.