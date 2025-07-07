Страны БРИКС призвали к полному выводу израильских войск из сектора Газа и других оккупированных палестинских территорий. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, прошедшего в Бразилии.

Лидеры блока заявили о необходимости немедленного, устойчивого и безоговорочного прекращения огня. В документе подчеркивается, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, которое должно обрести независимость.

Участники саммита потребовали обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу. Они также выступили за скорейшее освобождение израильских пленных и палестинских заключенных.

В декларации отмечается, что управлять Газой и Западным берегом должна администрация будущего палестинского государства. Кроме того, страны БРИКС осудили удары по территории Ирана.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости немедленного прекращения израильских атак на Газу. По его словам, гуманитарная катастрофа в регионе достигла критической стадии.

«Атаки Израиля на Газу должны быть прекращены. Необходимо положить конец гуманитарной катастрофе в регионе», — подчеркнул Ван И.