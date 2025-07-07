ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
БРИКС против агрессии Израиля
Страны БРИКС потребовали полного вывода израильских войск из Газы и всех оккупированных палестинских территорий, а также немедленного прекращения огня
БРИКС против агрессии Израиля
Лидеры стран БРИКС / Reuters
7 июля 2025 г.

Страны БРИКС призвали к полному выводу израильских войск из сектора Газа и других оккупированных палестинских территорий. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, прошедшего в Бразилии.

Лидеры блока заявили о необходимости немедленного, устойчивого и безоговорочного прекращения огня. В документе подчеркивается, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, которое должно обрести независимость.

Участники саммита потребовали обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу. Они также выступили за скорейшее освобождение израильских пленных и палестинских заключенных.

В декларации отмечается, что управлять Газой и Западным берегом должна администрация будущего палестинского государства. Кроме того, страны БРИКС осудили удары по территории Ирана.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости немедленного прекращения израильских атак на Газу. По его словам, гуманитарная катастрофа в регионе достигла критической стадии.

«Атаки Израиля на Газу должны быть прекращены. Необходимо положить конец гуманитарной катастрофе в регионе», — подчеркнул Ван И.

СвязанныеTRT Global - Китай потребовал остановить атаки Израиля на Газу
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us